Milan, Rodriguez in sede: l'ombra del Psg

Ricardo Rodriguez potrebbe lasciare il Milan nei prossimi giorni. L'esterno rossonero ha incontrato a Casa Milan Leonardo e Maldini, insieme al suo agente: sulle sue tracce c'è da tempo il Psg, a caccia di un terzino.

Il laterale svizzero è valutato dal club di via Aldo Rossi intorno ai 30-35 milioni, e potrebbe essere arrivata l'offerta giusta. L'arrivo di Laxalt e il prossimo rientro di Conti con spostamento di Calabria a sinistra potrebbero coprire in modo soddisfacente la partenza del giocatore, anche se i problemi cardiaci di Strinic non lasciano totalmente tranquillo il Diavolo.

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 27-08-2018 13:30