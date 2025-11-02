Milan-Roma, Dybala come De Bruyne: tira il rigore e va ko. Ma la Joya si lascia ipnotizzare da Maignan

Tegola Dybala. Come De Bruyne in Napoli-Inter, anche l’argentino è finito ko dopo aver calciato (e sbagliato) un rigore nel finale del big match tra Milan e Roma. Doppia beffa per Gasperini, che in un sol colpo ha visto fallire la possibilità di pareggiare l’incontro per la super parata di Maignan, perdendo pure il suo miglior calciatore.
Al minuto 82′ l’episodio cruciale della partita. Braccio alto di Fofana sulla punizione dal limite di Pellegrini: l’arbitro Guida non ha dubbi e assegna subito il rigore.
Della battuta si incarica lo specialista Dybala, ma la Joya – confermato nella posizione di falso nueve da Gasperini – si lascia ipnotizzare da Maignan. Il portiere del Milan, in versione Magic Mike, legge nel pensiero l’argentino, si tuffa alla sua sinistra e respinge la conclusione di Paulo.
Subito dopo il penalty, l’attaccante della Roma è stato costretto a chiedere il cambio. Come riferito in diretta dai telecronisti di Dazn, il giocatore ha avvertito un fastidio al flessore proprio come successo a De Bruyne in seguito al rigore trasformato contro l’Inter.
Se il centrocampista belga ex Manchester City, operato ad Anversa nei giorni scorsi a causa della lesione di alto grado al bicipite femorale destro, sarà lontano dal rettangolo verde dai tre ai cinque mesi, per Dybala – in lacrime – è ancora impossibile sbilanciarsi. Saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sull’ennesimo problema muscolare che lo obbligherà a un nuovo stop di chissà quanto tempo. A prendere il suo posto è stato Baldanzi, che non è riuscito a incidere sulla partita. Gasperini incrocia le dita: “Stava giocando con grande qualità e condizione. Purtroppo si è infortunato, lo dobbiamo recuperare velocemente perché ci alza di molto il livello in attacco”.
Per Dybala momento (bianco)nero
La vigilia della sfida tra Milan e Roma è stata scandita dalle polemiche scaturite da un gesto di Dybala, che non è stato particolarmente apprezzato dalla tifoseria giallorossa.
Già, il 31enne di Laguna Larga ha infatti inviato via social gli auguri alla Juventus con tanto di due cuori, uno bianco e uno nero, in occasione del 128esimo anniversario del club di cui è stato protagonista per sette anni. Sul web è divampata la polemica: in tanti hanno interpretato la sua iniziativa come una mancanza di rispetto verso la sua attuale squadra.