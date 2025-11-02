Milan-Roma, Dybala come De Bruyne: tira il rigore e va ko. Ma la Joya si lascia ipnotizzare da Maignan

L'argentino si fa male dopo il penalty proprio come successo al fuoriclasse del Napoli, costretto a un lungo stop: Gasperini trema, gli esami strumentali faranno chiarezza

Tegola Dybala. Come De Bruyne in Napoli-Inter, anche l’argentino è finito ko dopo aver calciato (e sbagliato) un rigore nel finale del big match tra Milan e Roma. Doppia beffa per Gasperini, che in un sol colpo ha visto fallire la possibilità di pareggiare l’incontro per la super parata di Maignan, perdendo pure il suo miglior calciatore.

Milan-Roma, Dybala sbaglia il rigore dell’1-1

Al minuto 82′ l’episodio cruciale della partita. Braccio alto di Fofana sulla punizione dal limite di Pellegrini: l’arbitro Guida non ha dubbi e assegna subito il rigore.

Della battuta si incarica lo specialista Dybala, ma la Joya – confermato nella posizione di falso nueve da Gasperini – si lascia ipnotizzare da Maignan. Il portiere del Milan, in versione Magic Mike, legge nel pensiero l’argentino, si tuffa alla sua sinistra e respinge la conclusione di Paulo.

La Joya come De Bruyne: ko dopo il penalty e lacrime

Subito dopo il penalty, l’attaccante della Roma è stato costretto a chiedere il cambio. Come riferito in diretta dai telecronisti di Dazn, il giocatore ha avvertito un fastidio al flessore proprio come successo a De Bruyne in seguito al rigore trasformato contro l’Inter.

Se il centrocampista belga ex Manchester City, operato ad Anversa nei giorni scorsi a causa della lesione di alto grado al bicipite femorale destro, sarà lontano dal rettangolo verde dai tre ai cinque mesi, per Dybala – in lacrime – è ancora impossibile sbilanciarsi. Saranno gli esami strumentali a fare chiarezza sull’ennesimo problema muscolare che lo obbligherà a un nuovo stop di chissà quanto tempo. A prendere il suo posto è stato Baldanzi, che non è riuscito a incidere sulla partita. Gasperini incrocia le dita: “Stava giocando con grande qualità e condizione. Purtroppo si è infortunato, lo dobbiamo recuperare velocemente perché ci alza di molto il livello in attacco”.

Per Dybala momento (bianco)nero

La vigilia della sfida tra Milan e Roma è stata scandita dalle polemiche scaturite da un gesto di Dybala, che non è stato particolarmente apprezzato dalla tifoseria giallorossa.

Già, il 31enne di Laguna Larga ha infatti inviato via social gli auguri alla Juventus con tanto di due cuori, uno bianco e uno nero, in occasione del 128esimo anniversario del club di cui è stato protagonista per sette anni. Sul web è divampata la polemica: in tanti hanno interpretato la sua iniziativa come una mancanza di rispetto verso la sua attuale squadra.