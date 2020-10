Carles Perez non potrà scendere in campo nella serata di lunedì per il posticipo di campionato contro il Milan. L’attaccante della Roma, presente nella lista dei convocati, si è preso una tonsillite e non sarà presente a San Siro.

L’ex giocatore del Barcellona, risultato positivo al Coronavirus prima dell’inizio della stagione, aveva recuperato velocemente e da più di un mese si è allenato e ha giocato regolarmente.

OMNISPORT | 26-10-2020 11:15