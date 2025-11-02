Milan-Roma: le formazioni ufficiali. Nkunku, Leao, Dybala, le scelte di Allegri e Gasperini

Gli occhi sono tutti puntati sul posticipo del sunday night valevole per la 10a giornata di Serie A tra Milan e Roma. Allegri punta tutto sui guizzi di Rafa Leao, che avrà un nuovo partner in attacco visto il forfait di Santi Gimenez. Gasperini, invece, fa all-in sul talento smisurato di un Dybala sempre più a suo agio nella posizione di falso nueve e, ora, desideroso di andare a bersaglio. Le scelte dei due allenatori per il big match di San Siro e le formazioni ufficiali.
Milan-Roma, le formazioni ufficiali
In attesa delle formazioni ufficiali che saranno rese note a breve, Milan e Roma si giocano un posto al sole nelle zone più nobili della classifica. In caso di successo i rossoneri si porterebbero a -1 dal Napoli capolista, mentre, se a vincere fossero i giallorossi, Gasperini balzerebbe in vetta a +2 sulla squadra di Conte.
Insomma, una vera e propria partita a scacchi tra i due allenatori, che non possono sbagliare neppure una mossa. Troppo importante (e pesante) la posta in palio, dal momento che questo primo scorcio di stagione si è rivelato nel segno dell’equilibrio.
Nkunku, Leao: le scelte di Allegri
Il forfait del contestato Gimenez pone Nkunku in rampa di lancio per giocare al fianco del recuperato Leao in attacco. Ma attenzione alla carta Loftus-Cheek, che insidia l’ex Chelsea e anche Ricci in mediana.
Ballottaggio Tomori-De Winter nel terzetto difensivo che sarà completato da Gabbia e Pavlovic; l’ex Saelemaekers e Bartesaghi sulle corsie laterali. A centrocampo non si discutono Fofana e Modric.
Dybala, Dovbyk: le scelte di Gasperini
Fuori dai giochi Ferguson, si verso un tandem d’attacco leggero formato da Soulè e Dybala. Poche le speranze di vedere Dovbyk dal primo minuto.
Cristante scalza Pellegrini sulla trequarti; a centrocampo – da destra a sinistra – Celik più di Rensch, El Aynaoui, Koné e Wesley. Davanti a Svilar massima fiducia in Mancini, Ndicka e Hermoso.
Le probabili formazioni:
- Milan (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. Allenatore : Massimiliano Allegri.
- Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Cristante; Soulé, Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini