Milan-Roma, le probabili formazioni

Venerdì sera di fuoco al Meazza, dove il Milan debutta in casa contro la Roma di Di Francesco. Entrambe le squadre sono alla caccia di un riscatto dopo l'ultima giornata. I rossoneri di Gattuso, sconfitti in rimonta a Napoli, confermano in mediana Biglia, mentre in attacco Higuain sarà coadiuvato da Suso e Calhanoglu.

I giallorossi, che arrivano dal pari di lunedì sera contro l'Atalanta, potrebbero presentarsi con un assetto diverso: a centrocampo De Rossi e Nzonzi potrebbero reggere il tridente di trequartisti Pastore-Under-El Shaarawy, dietro l'unica punta Dzeko.

Probabili formazioni

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Caldara, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Higuain, Calhanoglu. A disposizione: Reina, A. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Mauri, Bakayoko, Laxalt, Castillejo, Borini, Cutrone, Halilovic, Bertolacci. Allenatore: Gennaro Gattuso.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Krasdorp, Fazio, Manolas, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Under, Pastore, El Shaarawy; Dzeko. A disposizione: Greco, Fuzato, Juan Jesus, Santon, Marcano, Lu. Pellegrini, Cristante, Coric, Lo. Pellegrini, Zaniolo, Kluivert, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

SPORTAL.IT | 31-08-2018 08:25