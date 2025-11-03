Virgilio Sport
Milan-Roma, Saelemaekers nel ciclone per l'esultanza, rischia anche l'arbitro che lo scalcia: bufera a San Siro

Il belga, ex di turno, aveva protestato a lungo per il rigore dato ai giallorossi e si è scatenato dopo l'errore di Dybala: che scintille con Guida

Fabrizio Piccolo

Fabrizio Piccolo

Giornalista

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Che anche un arbitro possa essere vittima della prova tv può sembrare un paradosso ma è quel che potrebbe accadere al torrese Marco Guida, che ieri sera ha diretto (bene per 78′) il big match di San Siro tra Milan e Roma. Le sue scaramucce con Saelemaekers, a sua volta contestato dai tifosi giallorossi per l’esultanza smodata all’errore di Dybala dal dischetto, potrebbero costare care. Ecco cosa è successo.

Il rigore concesso alla Roma

E’ il 78′ quando l’arbitro Guida, dopo aver concesso una dubbia punizione alla Roma, ravvede un mani in area rossonera di Fofana e fischia un rigore per la Roma. Il Milan era avanti 1-0 grazie alla rete di Pavlovic, la decisione viene assai contestata in particolare da Saelemaekers. Dal dischetto però Dybala sbaglia (e si fa male), il belga – inchiodato dalle telecamere – e che è anche molto amico della Joya, si disinteressa delle condizioni dell’argentino ed inizia a esultare smodatamente e a gridare. Gesti inequivocabili anche contro l’arbitro Guida: il giocatore si gira prima nei suoi confronti e poi urla e gesticola in maniera plateale. L’arbitro ha percepito la volontà del gesto di Saelemaekers e per questo prima è andato faccia a faccia verso il giocatore richiamandolo e poi è successo l’impensabile come mostrato alla moviola da Graziano Cesari.

Cesari condanna l’arbitro Guida

Sul gesto del belga è intervenuto infatti l’ex arbitro genovese che a Pressing, su Canale 5, ha mostrato tutto quello che è successo dopo il rigore sbagliato da Dybala: “Guardate l’esultanza di Saelemaekers, che urla, si rivolge a Guida, lo guarda. L’arbitro non va via, come se fosse una provocazione, guardate va vicino, va vicino e cosa fa? Gli dà un calcetto, un comportamento che non fa parte di un arbitro internazionale, vedo volontarietà, guardate, si avvicina molto a Saelemaekers. Il giocatore, che accusa pesantemente Guida, inizia a protestare e dice: “tu sei stato, tu sei stato”. Io avrei ammonito Saelemaekers per l’esultanza eccessiva ma questo non è un atteggiamento consono ad un arbitro”.

I tifosi della Roma furiosi con Saelemaekers

I tifosi della Roma hanno invece il dente avvelenato con il giocatore, ex giallorosso tra l’altro e dopo Milan-Roma si scatenano sui social: “Vai a capire che gli abbiamo fatto a Saelemaekers. Sempre applaudito, anzi da molti pure rimpianto. Ieri ha giocato una partita da bullo, da ex con il dente avvelenato. Inspiegabile, ci si ritrova al ritorno Alexis” e poi: “Un poveraccio senza se e senza ma Saelemaekers” e anche: “Dopo essere stato coccolato per un anno, si è atteggiato da sbruffone solo perchè giocava a San Siro. Un pagliaccio. Ma tornerai a Roma, caviglie permettendo…” e ancora: “Mi dà fastidio finire partita con 5 ammoniti e vedere gente come Saelemaekers finire partita sulle sue gambe a non in barella quando ti sta perculando da inizio partita con atteggiamento provocatorio”

Milan-Roma, Saelemaekers nel ciclone per l'esultanza, rischia anche l'arbitro che lo scalcia: bufera a San Siro Serie A, tutti gli arbitri designati dall’AIA per la stagione 2024-2025 Getty

