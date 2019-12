Milan-Roma, scambio di mercato: trattativa avanzata

Roma e Milan sono al lavoro da tempo per un possibile scambio di mercato nella sessione invernale di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi sono alla ricerca di un esterno offensivo e hanno messo gli occhi su Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista offensivo turco, vecchio pallino del direttore sportivo dei capitolini Petrachi, vorrebbe restare a Milano e ha chiesto alla dirigenza rossonera un prolungamento del contratto, ma il Diavolo non lo considera incedibile e a fronte di un'offerta interessante della Roma l'affare potrebbe essere definito.

Il club della Città Eterna sta ragionando sulla possibilità di inserire nella trattativa il cartellino di uno tra Perotti, Under e Diawara: soprattutto per il primo nome c'è il vivo interesse dei rossoneri, che nella scorsa estate entrarono in contatto con l'entourage del'ex Genoa.

In questa stagione Calhanoglu è stato impiegato con regolarità sia da Marco Giampaolo, sia da Stefano Pioli, disputando in tutto 14 partite, tutte da titolare.

In partenza dalla Roma Alessandro Florenzi, deciso a giocare titolare nella seconda parte di stagione per trovare un posto nei 23 che verranno convocati da Roberto Mancini per l'Europeo. Il capitano giallorosso secondo le ultime indiscrezioni è conteso da Fiorentina, Sampdoria e Cagliari.

SPORTAL.IT | 13-12-2019 15:45