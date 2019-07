Milan-Roma, verso lo scambio in attacco

La Roma torna a bussare alla porta del Milan per Suso. I giallorossi, riporta Sky, hanno sondato il terreno per valutare le possibile chance di un ingaggio dell'attaccante esterno spagnolo, che vede in bilico il suo futuro nel Diavolo nonostante un contratto fino al 2022.

Giampaolo vorrebbe tenerlo, ma i capitolini potrebbero offrire in cambio Patrick Schick, un pupillo dell'ex allenatore della Sampdoria.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 13-07-2019 15:19