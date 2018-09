Milan, Romagnoli chiede scusa

Un suo errore, ha compromesso la sfida con l'Empoli. Romagnoli, difensore del Milan, ha chiesto scusa via Instagram: "Sono deluso e arrabbiato come me stesso. Mi prendo le responsabilità, non doveva succedere e senza quell’errore sarebbe finita diversamente. Mi scuso con i tifosi del Milan e con tutti", le sue parole.

Il centrale rossonero guarda avanti comunque con fiducia: "Ci rifaremo. Potevamo chiuderla prima perché in Serie A, appena sbagli la paghi. Senza il mio errore sarebbe stata un’altra gara. Adesso dobbiamo pensare a vincere contro il Sassuolo. Ci manca la forza di chiudere le partite. Era importante non prendere gol e ci eravamo riusciti. La strada però è quella giusta, dobbiamo continuare a lavorare e i risultati arriveranno".

SPORTAL.IT | 28-09-2018 08:35