Milan in Amorim – I dogmi e il credo tattico del nuovo tecnico del Diavolo

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

A Milanello le cose sono ancora molto incerte ma, per quanto ancora la dirigenza sia da rifondare quasi completamente, almeno il Diavolo ha trovato il proprio allenatore: Ruben Amorim, portoghese con un passato al Braga, allo Sporting di Lisbona e al Manchester United, siederà sulla panchina rossonera fino al 30 giugno 2029. O almeno questo è quello che sperano i tifosi del Milan e la proprietà, perché vorrà dire che, finalmente, il Diavolo avrà trovato il giusto corso da seguire.

Ma come giocheranno i rossoneri di questo nuovo corso portoghese? Chi rimarrà e chi verrà invece epurato da una rosa costruita a immagine e somiglianza di Max Allegri? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutto sui dogmi e il credo tattico di Ruben Amorim, nuovo tecnico del Milan