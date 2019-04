Milan, Rudi Garcia smentisce

Niente Milan per Rudi Garcia. L'allenatore del Marsiglia ha smentito le indiscrezioni che lo vorrebbero nel lotto dei candidati per la panchina rossonera per il possibile post Gattuso. "Io al Milan? L'Italia non mi manca, perché a casa mangio una buona pasta (la compagna è romana ndr), non c'è alcun problema da questo punto di vista".

"Penso solo a vincere la prossima partita contro il Nantes. In Italia forse mi ritirerò quando chiuderò la mia carriera. Il mio caso personale non è importante. Ricordo che sono l'allenatore dell'OM, ho ancora cinque partite da fare per guidare la squadra il più in alto possibile".

SPORTAL.IT | 26-04-2019 21:49