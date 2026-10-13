Il ruolo del mito Ibrahimovic nel Milan che cambia non va spiegato solo con il rapporto con Gerry Cardinale e RedBird

Figura motivazionale e poi uomo di RedBird, comunque possa essere letta o indagato questo rapporto adesso sono i tifosi ad attendere risposte

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Zlatan Ibrahimovic è una figura che ormai sconfina nel mito, a prescindere dalla casacca indossata, dallo stesso vincolo che lo stringe a Gerry Cardinale e che, secondo quanto riferito da Sky Sport, sarebbe oggetto di analisi. Cardinale, presidente nonché filtro ultimo di ogni singolo processo nella società di via Aldo Rossi, avrebbe cucito sull’ex attaccante un vestito su misura. Ma le condizioni risponderebbero alle necessità della proprietà e non del club rossonero. Un mese fa circa Ibra è apparso presso il centro sportivo di Milanello, alla vigilia dell’esordio stagionale in Europa League contro il Benfica a distanza di sei mesi dall’ultima visita. Poi il nulla o quasi. Rumors ne sono circolati sulla sua permanenza, sul senso della sua figura in questo nuovo Milan e oggi la risposta che sarebbe emersa non risponde alla batteria di domande, legittime, poste sul tema.

Ibrahimovic, il ruolo nel Milan

Zlatan non deve essere più collocato in un organigramma ipotetico come dirigente sui generis, come una sorta di mentore o pigmalione piuttosto la sua permanenza all’interno della società rimarrebbe legata al ruolo di Senior Advisor per RedBird, con competenze legate comunque alla parte calcistica. Avendo investito al fianco di Cardinale, Ibrahimovic rimarrà una figura presente eppure evanescente, impalpabile rispetto a quanto non lo sia stata in passato.

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C’è, rimarrà ma con una visibilità meno evidente. Il senso va ritrovato nella natura del rapporto professionale tra le parti. L’insistenza sui micro cambiamenti in un intervallo relativamente breve va ricondotto al fondo, il concetto è stato espresso dallo stesso numero 1 a suo tempo, nella lunga estate milanista. Non appaga il pubblico di tifosi e sostenitori rossoneri, che sperano in un improvviso recupero di identità e orgoglio, perché no, nonché di chiarezza pure sul campo.

L’iperbole da motivatore a uomo RedBird

La sua presenza, ritenuta all’epoca di Stefano Pioli, motivazionale in un ruolo che fungeva da anello tra squadra e lo staff si è evoluta e modificata in funzione degli obiettivi della proprietà e maturata la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. Era una fase di passaggio, d’accordo.

A partire da dicembre 2023, quando assunse formalmente l’incarico e nei mesi a venire, quando partecipò ad una conferenza stampa a Milanello per illustrare il progetto tecnico affidato a Paulo Fonseca, che gli sedeva accanto, pareva incarnasse un modello, una sorta di pilastro del club.

Gli attriti nella società

A seguito dell’uscita di scena del tecnico portoghese, Ibra si oscurò al netto di qualche blitz non annunciato per diventare d’attualità quando alcuni sospetti su divergenze d’opinione con anche Massimiliano Allegri presero consistenza e divennero notizie.

Non si può escludere che, all’interno del riassetto estivo che ha imposto l’ingresso di Ruben Amorim, uomo immagine di un nuovo ciclo che ha coinciso con l’uscita di scena dell’intera area tecnica della passata stagione ovvero Allegri, Tare, Moncada e anche la posizione di Ibra sia stata rivista.

Il vero ruolo di oggi

Le indiscrezioni sul suo compenso si sono rincorse per settimane, fino alla decisone di pubblicare alcuni dettagli da parte de La Verità, alla vigilia della lunga estate di trattative e colpi del Milan. A unire Ibrahimovic a Red Bird sarebbe stato un quinquennale da un milione di dollari di base ed una serie di warrant convertibili per procedere in futuro all’acquisto di altre quote del pacchetto azionario della società rossonera.

Dettagli che lo vedrebbero finire dietro alle quinte, il che non suggerisce l’allontanamento completo dalle cose rossonere. Più un cambiamento, programmatico e previsto delle cose. Rossonere comprese.