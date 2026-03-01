Milan, Saelemaekers simula ma viene graziato e non salterà il derby, bufera social: sotto accusa ci va anche Leao

Il belga non viene ammonito da Massa dopo un'evidente infrazione, i tifosi rossoneri invece se la prendono col portoghese per i troppi gol sbagliati

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Dal dì che Bastoni esplose in un’esultanza inusitata dopo aver simulato un fallo di Lukaku, causandogli un rosso immeritato, l’attenzione sui simulatori è aumentata ma di provvedimenti punitivi non se ne vede l’ombra. Era successo già nelle scorse settimane e un episodio simile si è ripetuto oggi allo Zini, in Cremonese-Milan, con protagonista Saelemaekers.

La simulazione di Salamaekers

Nella ripresa Giuseppe Pezzella, difensore grigiorosso, sfiora a malapena l’attaccante rossonero Alexis Saelemakers che stramazza al suolo in maniera alquanto plateale. Il belga era diffidato ed avrebbe saltato il derby di domenica: anche il replay ha evidenziato l’assenza di un contatto reale, configurando gli estremi per una simulazione ma Massa ha lasciato correre, graziandolo. Per correre ai ripari Allegri l’ha sostituito subito dopo, consapevole di averla fatta franca.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rabbia dei tifosi dell’Inter

Ricordando il linciaggio mediatico per Bastoni arriva sui social la replica dei tifosi dell’Inter: “Saelemaekers ha fatto 3 simulazioni (senza essere ammonito perchè diffidato) e rovinerà il derby con i suoi squallidi tuffi” e poi: “Simulazione vergognosa del pagliaccio Saelemaekers ma va bene così, si grida allo scandalo solo se c’è l’Inter..” e anche: “Saelemaekers chieda scusa per la simulazione. Diffidato non è neanche stato ammonito. Qual è la prossima partita? Esatto”, oppure: “Se Bastoni l’ha passata liscia, anzi, qualcuno ne fa meme per incensarlo, in un certo senso ha autorizzato la qualunque a simulare. Ci vorrebbero pene esemplari per i simulatori, ma non ci sono”

C’è chi osserva: “Il Var deve intervenire per le simulazioni e se dovessero passarla liscia li, deve intervenire la prova tv per squalifiche di almeno due giornate. Altrimenti i simulatori non cambieranno smetteranno mai di provarci. Il Var utilizzato così ha aumentato il fenomeno” e anche: “La cura esiste si chiama ammonizione. Peccato che ad oggi abbia funzionato solo in poche occasioni” e ancora: “Basta dare 4 mesi di squalifica ai simulatori e il problema è risolto”.

Leao nel mirino dei rossoneri

Sul fronte rossonero, invece, non si esulta troppo nonostante il successo e nel mirino ci va Leao: “Ma si può soffrire così contro una squadra di dilettanti? Comprate una punta che così non si può andare avanti!!!” e poi: “Sono ammirato da Leao : la preparazione della partita alla fashion week sta dando i suoi frutti” e anche: “La partita di Leao è letteralmente incommentabile da quanto ha fatto schifo” e ancora: “Il senso di partire senza centravanti per poi cambiare a metà del secondo tempo? E non a risultato acquisito. Bah!”

C’è chi scrive: “E’ mbarazzante vedere giocare Leao” e poi: “Leao, giocatore libero in fascia, si accentra e si fa triplicare. Abbiamo gente che fa scelte stupide” e anche: “Il Milan ha il reparto offensivo peggio allestito tra tutte le 20 squadre di Serie A. Per un motivo o per l’altro, nessuno sarà mai messo nelle condizioni di rendere” oppure: “Basta con Leao! vergognoso e indisponente” e ancora: “Ripetiamo insieme…”Leao non può fare il 9″…”

Il web è scatenato: “Leao per essere un quarantacinquenne a fine carriera, qualche scatto riesce ancora a farlo… Tra l’insopportabile e il fastidioso.” e poi: “Leao non sa più dribblare, è una cosa veramente difficile da credere ed accettare” e ancora: “Se 4 volte arrivi davanti la porta e non fai gol per quanto il nostro gioco mi faccia schifo ma è tutto meno che colpa di chi sta in panchina. Non si può non fare gol con 4 occasioni almeno nitide” e infine: “Non ho mai capito come si possa considerare Leao un campione. In attacco è meglio Bortolussi del Padova”