Milan, sai che Sturaro vale più di Calabria?

Hanno fatto molto discutere nei mesi scorsi alcune operazioni di mercato che hanno portato la Juventus a fare delle plsuvalenze d’oro, con i casi legati a Cerri passato al Cagliari, Audero passato alla Sampdoria e in precedenza Mandragora passato all’Udinese. Così come quello clamoroso di Sturaro al Genoa, riscattato pur non avendo giocato nemmeno una partita con la maglia del club ligure.

I valori della Gazzetta – Uno dei più noti quotidiani sportivi nazionali, la Gazzetta dello Sport, ha pubblicato un pezzo su come il valore della rosa del Milan sia considerevolmente aumentato. Molti dei giocatori a disposizione di Gennaro Gattuso avrebbero visto crescere il prezzo del proprio cartellino. C’è un particolare interessante però, perché proprio queste valutazioni invece di far sorridere i milanisti li hanno fatti letteralmente infuriare.

Calabria della discordia – In particolare sarebbe il prezzo del cartellino di Davide Calabria il caso più lampante, che secondo la rosea sarebbe attorno ai 15 milioni di euro, meno del valore di Sturaro in base a quanto lo hanno pagato i rossoblù. Ma non solo: il web è insorto anche per i 60 milioni di Romagnoli (quasi la stessa cifra di Rugani, stando sempre alle valutazioni del giornale), i 25 milioni di Cutrone (meno di Kean) e soprattutto i 60 di Donnarumma, che secondo i sostenitori del Diavolo dovrebbe essere valutato quantomeno a livello di Courtois. E Piatek? Il bomber polacco pagato 35 milioni di euro a gennaio adesso ne varrebbe già 60.

SPORTEVAI | 06-03-2019 10:01