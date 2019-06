Milan, salta Inzaghi: tutto pronto per il nuovo allenatore

Nella prossima settimana il Milan ufficializzerà l'allenatore per la prossima stagione: Marco Giampaolo. Gli ultimi sviluppi spingono, forse definitivamente, l'attuale tecnico della Sampdoria nella braccia del club rossonero: Simone Inzaghi, fino a pochi giorni fa il candidato più probabile per la sostituzione di Gennaro Gattuso, ha trovato l'accordo con la Lazio per il rinnovo del contratto.

Il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito, che ha fatto muro nelle scorse settimane per il suo allenatore vincitore della Coppa Italia (pretendeva un indennizzo di 5 milioni di euro), ha strappato il sì del mister piacentino per il prolungamento dell'ingaggio. Inzaghi, riporta Sportmediaset, ha prolungato il contratto fino al 2021, con ritocco dell'ingaggio di 500mila euro: ora guadagnerà 2 milioni di euro a stagione. L'accordo verrà ratificato a breve, dopo l'incontro con l'agente Tullio Tinti e la dirigenza del club capitolino.

E' quindi in arrivo a Milano Marco Giampaolo, che lunedì dovrebbe incontrare il presidente della Samp Massimo Ferrero per trovare un accordo per la rescissione consensuale del contratto (ha ancora un anno con i doriani). Giampaolo è il nome indicato da Paolo Maldini ma piace anche all'amministratore delegato Ivan Gazidis per il suo gioco propositivo e per la valorizzazione dei giovani. E intanto arrivano le prime indiscrezioni di mercato: da Genova Giampaolo potrebbe portarsi a Milano Dennis Praet, gioiello dei blucerchiati che proprio con il mister abruzzese ha brillato in queste stagioni. Un altro profilo interessante è quello di Andersen.

In un'intervista a Sportmediaset, l'ex Gattuso si è così espresso sul nuovo allenatore: "Chi sarà il nuovo tecnico? Non lo so, deciderà la società. Ma il Milan è in buone mani, è una società solida e composta da grandi professionisti. Faranno la scelta giusta".

SPORTAL.IT | 02-06-2019 11:02