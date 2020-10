Milan, salutano in due

Nessun acquisto per il Milan nell’ultimo giorno di mercato, ma la dirigenza rossonera è riuscita a piazzare un paio di esuberi.

Diego Laxalt lascia infatti il Milan e l’Italia per trasferirsi a Glasgow, sponda Celtic, dove giocherà in prestito fino al termine della stagione 2020-21.

Laxalt era rientrato al Milan lo scorso gennaio dopo un breve prestito al Torino e affronterà proprio gli ex compagni nella fase a gironi di Europa League, dato che il Celtic è stato inserito nello stesso gruppo dei rossoneri.

Avventura milanista finita, ma di fatto mai neppure iniziata, anche per Alen Halilovic al Milan. L’ex promessa del calcio croato ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava al club rossonero fino al 30 giugno 2021.

Halilovic era arrivato al Milan nell’estate del 2018 a parametro zero, ma è stato quasi subito girato in prestito prima allo Standard Liegi e poi all’Heerenveen. La scorsa estate il croato è rientrato al Milan però, nonostante sia stato accostato a vari club, alla fine non ha trovato una nuova destinazione e non è mai stato preso in considerazione da Pioli.

Ora, quindi, ecci arrivare la scelta di rescindere consensualmente il contratto.

OMNISPORT | 05-10-2020 23:33