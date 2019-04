Milan, Salvini attacca: "Fate giocare la Primavera"

Il Milan ha perso, malamente, anche contro il Torino. Il sogno Champions League si sta allontanando. Salvini, tifoso rossonero, non ci sta e, via Twitter, attacca duramente il Diavolo, non risparmiando nessuno.

"Ahimè, il nostro Milan non c'è più. Cuore, idee, entusiasmo e passione sono rimasti solo agli splendidi tifosi rossoneri. Di tutti gli altri (società, dirigenti, allenatori e 'giocatori') non si hanno notizie positive da tempo. Vergogna. Fate giocare i ragazzi della Primavera. Sempre e comunque forza Milan", le parole del leader della Lega via social network.

Non è la prima volta che Salvini attacca, in maniera diretta, il Milan. Il tutto in un momento in cui la panchina di Gattuso è decisamente traballante.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 09:06