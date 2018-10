Milan-Sampdoria, le probabili formazioni

Milan a caccia del riscatto dopo le due sconfitte consecutive contro l'Inter nel derby e il Betis di Siviglia in Europa League. Alla luce delle ultime difficoltà dei rossoneri, Gennaro Gattuso è pronto a passare al 4-4-2 contro la Sampdoria.

In difesa confermati Calabria, Musacchio, Romagnoli e Rodriguez, fuori Caldara per un problema a un polpaccio. Ringhio ritrova Conti, che fermo da oltre un anno potrebbe debuttare nelle prossime settimane, ma perde Franck Kessié per un problema muscolare. Al suo posto ci sarà Bonaventura insieme a Biglia, sugli esterni Suso e Lacalt. In attacco l'accoppiata Cutrone-Higuain. Gattuso sa bene che in caso di un'altra sconfitta il suo destino sarebbe segnato.

Giampaolo è pronto a schierare una Samp spavalda, schierata con un 4-3-1-2 con il tridente Ramirez-Quagliarella-Defrel.

Ore 18

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Suso, Bonaventura, Biglia, Laxalt; Cutrone, Higuain. All. Gattuso

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Barreto; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo

SPORTAL.IT | 28-10-2018 09:55