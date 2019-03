Milan, sanzioni in arrivo per Kessié e Biglia

La lite in panchina tra Kessié e Biglia durante il derby di domenica sera sarà punita duramente dal Milan al rientro dell'ivoriano dalla nazionale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, è in arrivo una doppia multa.

Leonardo è tra i dirigenti rossoneri più arrabbiati per quanto successo in mondovisione, nel pieno della stracittadina milanese. "E adesso nessuno esce di qua finché non risolviamo questa cosa", avrebbe detto negli spogliatoi dopo la partita, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport.

SPORTAL.IT | 19-03-2019 10:45