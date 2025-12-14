Milan-Sassuolo, formazioni ufficiali: la decisione su Modric e la scelta di Allegri in attacco

Lunch match intrigante a San Siro, Allegri e Grosso hanno deciso gli undici che si daranno battaglia: le formazioni di Milan e Sassuolo

Lunch match succoso nella 15a giornata di Serie A : va in scena a San Siro Milan-Sassuolo. Allegri contro una squadra che in passato lo ha fatto spesso piangere, Grosso vuol confermare i progressi dei neroverdi. Ecco le scelte dei due allenatori: le formazioni ufficiali.

Milan-Sassuolo: le formazioni ufficiali

Sono state comunicate le formazioni ufficiali, ma prima fotografiamo il cammino delle due squadre. Il Milan vuole sfatare il tabù delle medio-piccole e in particolare delle neopromosse contro cui la formazione di Massimiliano Allegri non ha praticamente mai vinto, considerando i risultati contro Cremonese e Pisa (1 ko e 1 pari. Il Sassuolo è rimasto imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte di campionato (3 vittorie, 1 pari), anche se ha perso quella più recente contro il Como – dopo che aveva ottenuto solo tre punti nelle precedenti 15 gare fuori casa in Serie A (3 pari e 12 ko)

Nkunku e Pulisic, le scelte di Allegri

Nessun dubbio in merito al sistema di gioco: avanti col 3-5-2. Davanti a Maignan ecco i soliti Tomori, Gabbia e Pavlovic. Ci saranno Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot e Bartesaghi nei cinque di centrocampo a supporto di Pulisic e Nkunku, visto che Leao è ancora ko.

Grosso senza Berardi

Nel Sassuolo Grosso è costretto a rinunciare ancora a Berardi, ma recupera Pinamonti che scende regolarmente in campo dal 1′.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. All. Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Volpato, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

