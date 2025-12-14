Milan-Sassuolo, Franco Baresi torna a San Siro: festa per il campione malato

Dopo mesi difficili segnati dalla malattia, la leggenda rossonera torna sugli spalti di San Siro. Un rientro simbolico che emoziona tutti

Franco Baresi torna finalmente a casa, nel luogo che più di ogni altro racconta la sua storia. Dopo una lunga assenza dovuta alla malattia, l’ex capitano rossonero sarà a San Siro. L’occasione è Milan-Sassuolo, in programma oggi alle 12.30. Una presenza carica di emozione e significato per tifosi e società e che non passerà certamente inosservata.

Il ritorno a San Siro dopo la malattia

Operato a inizio agosto per la rimozione di un nodulo ai polmoni, Franco Baresi ha affrontato mesi complessi. Il Milan aveva comunicato che l’ex difensore era stato valutato da uno specialista oncologo. Successivamente è stata indicata una terapia di consolidamento a base di immunoterapico. Ora, il ritorno allo stadio rappresenta un passo importante nel suo percorso.

L’affetto del mondo del calcio

Durante il periodo di assenza, Baresi si era allontanato anche dai social network. Il 3 novembre è tornato a farsi sentire con un semplice ma potente “Viva la vita”. Il messaggio ha raccolto grande affetto, tra cui quello di Paolo Maldini e Javier Zanetti. Un segnale di vicinanza che conferma il rispetto unanime verso la leggenda rossonera.

Il simbolo eterno del Milan

Il 22 novembre Baresi era già tornato a Casa Milan, accolto con calore dal club. Vice presidente onorario dal 2020, resta una figura centrale nella storia rossonera. Nel 2013 è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano. La sua presenza a Milan-Sassuolo sarà una vera festa per tutto San Siro. E chissà che non possa spingere ancora di più i rossoneri ad una vittoria che significherebbe mantenere il primo posto in classifica. Un biglietto da visita eccezionale in vista dell’imminente Supercoppa.