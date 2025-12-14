Milan-Sassuolo, moviola: due gol annullati ai rossoneri, manca un rigore agli ospiti

La prova dell’arbitro senese Valerio Crezzini a San Siro nell’anticipo di serie A analizzata al microscopio dall’esperto di Dazn Luca Marelli

Valerio Crezzini, la scelta per Milan-Sassuolo, nella scorsa stagione è stato tra i neo-promossi in Can A-B ma non aveva mai diretto nella massima categoria prima di Udinese-Monza (1-2) lo scorso maggio. Il fischietto di Siena viene considerato un arbitro dal rigore facile. L’arbitro senese è stato coinvolto anche nei play-off e nei play-out di Serie C. Ha infatti diretto le sfide tra Catania ed Avellino, tra Vicenza e lo stesso Avellino e pure Recanatese-Vis Pesaro. Quest’anno ha debuttato in Lazio-Verona, poi ha diretto Napoli-Pisa, Lecce-Sassuolo, Roma-Parma, Atalanta-Sassuolo e Juve-Cagliari ma come se l’è cavata a San Siro?

I precedenti di Crezzini con Milan e Sassuolo

Per la prima volta in carriera, l’arbitro Crezzini ha diretto una gara del Milan. E’ stata invece la quarta sfida del Sassuolo, con un bilancio di 2 vittorie e un pareggio.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Meli e Alassio con Chiffi IV uomo, Prontera al Var e Maresca all’Avar, l’arbitro ha ammonito Fadera, Loftus-Cheek, Thorstvedt, Muharemovic,

Milan-Sassuolo, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 2′ Saelemaekers rischia l’ammonizione per un tackle in ritardo su Muhamerovic. Regolare al 13′ il gol di Konè. Al 15′ Thorstvedt a terra in area dopo un contatto con Gabbia ma per l’arbitro è tutto regolare. Al 24′ primo giallo, è per Fadera che ha fermato la ripartenza di Pavlovic con un fallo tattico, un minuto dopo ammonito anche Loftus-Cheek per l’intervento precedente su Matic.

Al 38′ scintille in campo dopo un fallo di Tomori su Pinamonti, col difensore del Milan che aveva qualcosa da dire all’attaccante del Sassuolo, accusandolo di aver simulato. Al 58′ Milan segna con Pulisic che realizza con un tap-in da due passi dopo il colpo di testa di Pavlovic, ma dopo un rapidissimo check del Var la rete viene annullata probabilmente per una spinta di Loftus-Cheek su Candè all’interno dell’area di rigore. Al 61′ ammonito Muharemovic. Al 66’ giallo per Thorstvedt dopo un fallo su Pulisic, era diffidato e salterà la prossima gara.

Al 65′ ancora gol del Milan che viene annullato: salta alto Loftus-Cheek e spedisce verso la porta ma l’ultimo tocco è di Rabiot che si trova in posizione irregolare. Vale invece al 77′ la rete di Laurentiè che nel finale chiede anche invano un rigore. Al 92′ Pavlovic travolge in area Cheddira ma per l’arbitro non c’è niente e dopo 7′ di recupero Milan-Sassuolo finisce 2-2.

La sentenza di Marelli

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è il talent di Dazn, Luca Marelli, che parte dalla mancata ammonizione in avvio a Saelemaekers: “Manca il giallo, è un episodio di imprudenza, è entrato sulla caviglia e doveva essere ammonito”.

Sul primo gol annullato al Milan è lapidario Marelli: “L’unico motivo dell’annullamento è la spinta di Loftus-Cheek perché le posizioni di Pavlovic e Pulisic erano regolari. Si tratta di una valutazione di campo, io non vedo alcuna spinta anche se appoggia le mani sulle spalle del rivale, il Var non poteva intervenire ma per me questo gol non doveva essere annullato”. Poi aggiunge: “Tante proteste nel finale da parte del Sassuolo per un intervento in area di Tomori su Laurentiè all’88’ ma non c’è niente che legittimi l’intervento del Var, è solo un contrasto di gioco, una dinamica di marcatura senza infrazioni con Laurentiè che inciampa sulla gamba destra di Tomori che non va a cercare il contatto”. Infine sull’episodio finale tanti dubbi: “Ha rischiato tantissimo Pavlovic, il contatto in area con Cheddira c’è stato, Pavlovic non tocca il pallone, il chek è stato troppo veloce, a mio avviso il rigore c’era”.