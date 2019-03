Milan-Sassuolo, probabili formazioni

Milan a caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato: sabato alle 18 al Meazza la squadra di Gattuso affronta il Sassuolo con l'obiettivo di continuare la sua rincorsa al terzo posto dell'Inter. Rispetto alla deludente gara di Coppa Italia in settimana, Gattuso potrebbe tenere a riposo Kessié, uscito acciaccato all'Olimpico. A centrocampo possibile il trio Bakayoko-Biglia-Paquetà.

In attacco conferme per Suso-Piatek-Calhanoglu, ma la presenza del turco non è assicurata perché sta per diventare papà. In caso di lieta notizia, spazio a Borini contro i neroverdi.

Il Sassuolo dopo le ultime uscite poco positive si affida in attacco a Berardi e Babacar. De Zerbi è costretto a fare a meno di Duncan, squalificato: in mediana dovrebbero esserci Magnanelli e l'ex di turno Locatelli insieme e Bourabia.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, R. Rodriguez; Biglia, Bakayoko, Paqueta; Suso, Piatek, Calhanoglu

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, G. Ferrari, Peluso, Rogerio; Locatelli, Sensi, Bourabia; Berardi, Babacar, Djuricic

SPORTAL.IT | 01-03-2019 08:50