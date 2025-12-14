Milan–Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Milan–Sassuolo di Serie A 2025-26, 15a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime gare e statistiche a confronto.

Milan–Sassuolo accende la 15a giornata di Serie A: si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano domenica 14 dicembre 2025 alle 12.30. Capolista e in gran forma, il Milan guida con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 22 gol fatti, 11 subiti), mentre il Sassuolo è 9° a quota 20 (6 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte; 19 gol segnati, 17 incassati). Una gara da alta classifica per i rossoneri, chiamati a confermarsi al vertice, contro neroverdi insidiosi e in cerca di continuità lontano da casa.

Probabili formazioni di Milan–Sassuolo

A poche ore dal via, il Milan dovrebbe riproporre un 3-5-2 solido e verticale: Maignan tra i pali, in difesa spazio a Tomori, Gabbia e Pavlovic; sulle corsie si va verso Saelemaekers e Bartesaghi, con Modric regista e Loftus-Cheek e Rabiot a completare il reparto. In avanti Pulisic potrebbe affiancare Nkunku. Restano nodi sugli indisponibili: Leao è in dubbio e Gimenez out, Fofana non al meglio. Il Sassuolo si orienterebbe su un 4-3-3 equilibrato: Muric in porta, linea a quattro con Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig; in mezzo Matic in regia con Thorstvedt e Kone mezzali. Davanti, Volpato potrebbe agire a destra, Pinamonti al centro e Laurienté a sinistra. L’assenza di Berardi pesa, mentre Boloca e Romagna restano opzioni non disponibili; Vranckx non al 100%.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Laurienté.

Gli indisponibili di Milan–Sassuolo

Situazione infortuni che potrebbe incidere sulle scelte. Nel Milan preoccupano le condizioni di Leao (in dubbio) e le assenze di Gimenez e Fofana; Athekame ai box. Nel Sassuolo pesa l’assenza di Berardi e quella di lungo corso di Pieragnolo; out anche Romagna, Boloca e Turati, mentre Vranckx resta alle prese con un problema fisico. Nessun squalificato segnalato.

Milan – Infortunati: Leao (infortunio all’inguine, in dubbio), Gimenez (infortunio alla caviglia), Fofana (infortunio all’inguine), Athekame (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno.

– Infortunati: Leao (infortunio all’inguine, in dubbio), Gimenez (infortunio alla caviglia), Fofana (infortunio all’inguine), Athekame (infortunio al polpaccio). Squalificati: nessuno. Sassuolo – Infortunati: Berardi (infortunio alla coscia), Romagna (infortunio al polpaccio), Boloca (infortunio al ginocchio), Turati (infortunio alla mano), Paz (infortunio muscolare), Vranckx (problema fisico), Skjellerup (infortunio alla coscia), Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Milan in volata con quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque: segnali da capolista, difesa solida e cinismo nei finali. Il Sassuolo alterna acuti e passaggi a vuoto: colpo a Bergamo, scivoloni con Como e Genoa, ma reazione di carattere contro la Fiorentina.

Milan

Milan–Roma 1-0; Parma–Milan 2-2; Inter–Milan 0-1; Milan–Lazio 1-0; Torino–Milan 2-3.

Sassuolo

Sassuolo–Genoa 1-2; Atalanta–Sassuolo 0-3; Sassuolo–Pisa 2-2; Como–Sassuolo 2-0; Sassuolo–Fiorentina 3-1.

L’arbitro di Milan–Sassuolo

Dirige Valerio Crezzini, assistenti Meli e Alassio, IV Chiffi, VAR Prontera, AVAR Maresca. In questa Serie A 2025/26 Crezzini ha arbitrato 6 gare: 2 rigori assegnati, 19 ammonizioni, nessuna espulsione; media cartellini 3,1 a partita e circa 7,9 falli per giallo. Direzione tendenzialmente lineare, con uso del VAR misurato.

Statistiche interessanti

Storia recente in equilibrio tra Milan e Sassuolo, con sfide spesso ricche di gol e ribaltamenti. I rossoneri stanno viaggiando a ritmo da titolo: oltre 30 punti in 14 gare e rendimento difensivo d’élite contro le squadre della parte alta. Il Sassuolo, però, ha ritrovato fiducia in trasferta e arriva da risultati esterni convincenti, pur con qualche calo di concentrazione. Occhio alle catene laterali: a sinistra i neroverdi spingono con Doig e Laurienté, mentre il Milan fa male tra le linee con Pulisic e i tempi di Modric. Dettagli e palle inattive potrebbero indirizzare la gara: la capacità rossonera di restare corta e precisa nelle uscite pulite contro il pressing dei neroverdi sarà una chiave, come le seconde palle in zona trequarti. In avanti, Pinamonti attacca bene la profondità, ma la cerniera Gabbia–Tomori è in forma. Scenario aperto: se il Milan sblocca presto può imporre il suo ritmo; se il Sassuolo regge l’urto, la ripresa può diventare una partita a scacchi.

Ultime 8 sfide in A in sostanziale parità: tre vittorie per parte e due pareggi; nel 3-3 del 14 aprile 2024 a Reggio Emilia fu spettacolo puro.

Dopo il 3-3 del 2024, non è escluso un secondo pari di fila tra Milan e Sassuolo , evento inedito in Serie A.

e , evento inedito in Serie A. Al Meazza il Milan ha vinto solo una delle ultime cinque contro il Sassuolo , proprio l’ultima (1-0 firmata Pulisic il 30/12/2023).

ha vinto solo una delle ultime cinque contro il , proprio l’ultima (1-0 firmata il 30/12/2023). Con 31 punti in 14 turni, il Milan non scende sotto il 3° posto finale quando supera quota 30 a questo punto della stagione.

non scende sotto il 3° posto finale quando supera quota 30 a questo punto della stagione. Contro le attuali prime 10, il Milan è al top per punti e gol subiti (16 punti, appena 3 al passivo); il Sassuolo ne ha raccolti meno di tutti (3).

è al top per punti e gol subiti (16 punti, appena 3 al passivo); il ne ha raccolti meno di tutti (3). Il Milan rischia una mini-striscia senza vittorie con neopromosse (Cremonese e Pisa): sarebbe la prima volta dal 2014/15.

rischia una mini-striscia senza vittorie con neopromosse (Cremonese e Pisa): sarebbe la prima volta dal 2014/15. Sassuolo imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte (3V, 1N), ma ko nell’ultima a Como: trend in crescita fuori casa.

imbattuto in quattro delle ultime cinque trasferte (3V, 1N), ma ko nell’ultima a Como: trend in crescita fuori casa. Pulisic viaggia a media realizzativa da top europeo: un gol ogni 64′ nei Big-5, seconda solo a Harry Kane.

viaggia a media realizzativa da top europeo: un gol ogni 64′ nei Big-5, seconda solo a Harry Kane. Gabbia non è mai stato saltato in dribbling finora nei Big-5 tra i difensori con più minuti: dato di solidità impressionante.

non è mai stato saltato in dribbling finora nei Big-5 tra i difensori con più minuti: dato di solidità impressionante. Volpato è in striscia: quattro partecipazioni-gol in quattro gare di A (1 rete, 3 assist), creatività in crescita a destra.

Le statistiche stagionali di Milan e Sassuolo

Il Milan segna di più (22-19) e subisce meno (11-17), con possesso medio superiore (50,8% vs 45,4%) e più tiri nello specchio (66-56). Il Sassuolo concede più conclusioni ma resta pericoloso in ripartenza e sulle fasce. I rossoneri vantano anche più clean sheet (7 a 4), indice di compattezza del blocco difensivo.

Giocatori: nel Milan capocannoniere Pulisic (7), poi Leao (5); assist leader a quota 2 Pulisic, Modric e Saelemaekers. Più gialli: Doig e Thorstvedt nel Sassuolo (4), Tomori nel Milan (3). Rossi: Estupiñan (Milan, 1), Koné (Sassuolo, 1). Clean sheet portieri: Maignan 5, Muric 4.

Milan Sassuolo Partite giocate 14 14 Vittorie 9 6 Pareggi 4 2 Sconfitte 1 6 Gol fatti 22 19 Gol subiti 11 17 Possesso palla (%) 50,8 45,4 Tiri in porta 66 56 Clean sheet 7 4 Gialli 22 30 Rossi 1 1

FAQ Quando e a che ora si gioca Milan–Sassuolo? Domenica 14 dicembre 2025 alle ore 12:30 (italiane). Dove si gioca Milan–Sassuolo? Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano. Chi è l’arbitro di Milan–Sassuolo? Valerio Crezzini; assistenti Meli e Alassio, IV uomo Chiffi, VAR Prontera, AVAR Maresca.