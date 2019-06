Milan, scambio di attaccanti con la Roma

L’arrivo di Marco Giampaolo al Milan può innescare una suggestiva trattativa di mercato tra i rossoneri e la Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport il tecnico abruzzese starebbe spingendo forte per avere l’attaccante giallorosso Patrik Schick.

La punta ceca, deludente nelle ultime due stagioni nella Città Eterna, è da tempo un pallino di Giampaolo, che lo allenò ai tempi della Sampdoria: l’idea è rilanciarlo affiancandolo in attacco a Piatek.

Schick è valutato dalla Roma tra i 30 e i 35 milioni di euro: il Diavolo potrebbe mettere sul tavolo il cartellino di Patrick Cutrone, che potrebbe abbassare la richiesta dei capitolini a circa 15 milioni di euro. La trattativa è ancora in fase embrionale ma potrebbe avere sviluppi nelle prossime settimane. Decisivo sarà anche il parere del nuovo allenatore giallorosso, Paulo Fonseca.

Milan impegnato anche su un altro fronte: è in programma in queste ore un vertice di mercato con il Real Madrid, alla ricerca di club a cui cedere i suoi esuberi (Zidane ha una rosa di 37 elementi). Maldini e Boban sono particolarmente interessati alla stellina degli Europei Dani Ceballos, protagonista con l’Under 21 spagnola in Italia: il cartellino da 50 milioni di euro tiene però per ora lontano il Diavolo. Tra i nomi che potrebbero lasciare il Real anche Mariano Diaz e Martin Odegaard.

Ancora da chiudere l’affare Sensi: la richiesta del Sassuolo per il centrocampista azzurro resta per ora troppo alta. I rossoneri vorrebbero il giocatore in prestito biennale con obbligo di riscatto a 15 milioni , i neroverdi vogliono invece cederlo a titolo definitivo a 25 milioni.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 20-06-2019 16:30