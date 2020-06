Milan, scambio di mercato con il Psg. Un grande ex si offre

Giornate calde per il Milan, che sta lavorando sul mercato in vista della prossima stagione. L’asse tra Parigi e Milano si riaccende: dopo le voci su Gigio Donnarumma e Paquetà, il direttore tecnico del Psg Leonardo avrebbe messo nel mirino anche il centrocampista dei rossoneri Bennacer.

Il club campione di Francia secondo Tuttosport sarebbe pronto ad offrire 30 milioni di euro per mettere le mani sull’ex regista dell’Empoli, che è corteggiato anche dal Manchester City di Joseph Guardiola.

Troppo poco per il Milan, considerata la clausola di rescissione di 50 milioni presente nel contratto dell’algerino: nell’operazione potrebbero rientrare come contropartite alcuni talenti come Tanguy Kouassi, difensore 18enne in scadenza di contratto il 30 giugno con il club parigino, e l’attaccante Arnaud Kalimuendo, stella della Francia Under 18.

Meno verde ma sicuramente più suggestiva l’ipotesi di un ritorno di Thiago Silva al Milan: secondo Tuttosport il difensore brasiliano, 35 anni, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, si sarebbe proposto ai rossoneri tramite il suo agente.

Il centrale verdeoro, che a Milano ha giocato per tre stagioni conquistando uno scudetto, dovrebbe però abbassare decisamente le sue richieste d’ingaggio, e potrebbe in ogni caso non rientrare nel progetto tecnico che ha in mente Rangnick.

SPORTAL.IT | 04-06-2020 09:30