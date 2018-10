Milan scatenato, altro colpo in arrivo a centrocampo

Dopo aver prenotato il giovane brasiliano Paquetà, il Milan è pronto a regalare a Gattuso un altro giovane centrocampista.

Pare infatti che la dirigenza rossonera sia in forte pressing sullo Zenit San Pietroburgo per Leandro Paredes, ex Roma e Boca Juniors.

Sull'argentino ci sarebbero anche altri club come l'Inter, il Borussia Dortmund e, in posizione più defilata, il Napoli.

Il 24enne è da tempo nel mirino dei rossoneri che a gennaio potrebbero affondare il colpo. Qualora la trattativa con i russi non dovesse andare a buon fine, il Milan virerebbe su altri profili già presenti sul taccuino di Leonardo come quello di Nicolò Barella del Cagliari e del gallese Aaron Ramsey, in scadenza a giugno con l'Arsenal.

Paredes, in scadenza con lo Zenit nel 2021, ha collezionato quattordici presenze in questa stagione e ha messo la firma su due reti e quattro assist. Il club non ha nessuna intenzione di privarsi dell'argentino che però sembra aver già esternato alla dirigenza russa la volontà di tornare in Italia, dove ha giocato tra il 2014 ed il 2017 con le maglie di Chievo, Roma ed Empoli.

Al momento il 24enne ha una valutazione che si aggira intorno ai venti milioni di euro ma lo Zenit, che l'ha acquistato nel 2017 per una cifra vicina ai venticinque milioni di euro, non ha necessità di vendere e potrebbe sparare alto sul prezzo. Il Milan, dal canto suo, reputa fattibile l'operazione solo se si sviluppa su cifre non esorbitanti, considerando anche le norme del fair play finanziario.

Paredes ha anche vestito la maglia della nazionale argentina under17, esordendo a giugno 2017 in quella maggiore con cui ha collezionato sei presenze e un gol.

L'argentino può giocare sia da centrale che da mezzala, caratteristiche diverse da quelle del talentuoso brasiliano Paquetà, più offensivo e che può anche giocare nel tridente offensivo sostituendo uno tra Calhanoglu e Suso.

SPORTAL.IT | 13-10-2018 12:25