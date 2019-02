Milan scatenato: bloccato Saint-Maximin

Ci aveva provato a fine gennaio non riuscendoci, ma Leonardo non si è dato per vinto e, secondo Sportmediaset, è riuscito a strappare un accordo con il Nizza per Saint-Maximin.

Il brasiliano ha virtualmente chiuso il primo colpo dell’estate 2019 per 20 milioni di euro. Per il momento non ci sono conferme dirette, anche perchè sembra che l’affare sia condizionato alla qualificazione in Champions League della squadra di Gennaro Gattuso.

Il veloce esterno francese ha un contratto in scadenza nel 2020 e questo avrebbe facilitato la trattativa e da qui nasce la valutazione tutt’altro che esorbitante.

Nelle scorse settimane l’agente del calciatore aveva rivelato come “a gennaio fosse difficile il passaggio di Saint-Maximin a Milano, ma che a giugno sarebbe stato possibile”.

In attesa di comunicazioni da parte delle parti, Leonardo è partito forte in questo 2019, dopo l’accoppiata Piatek.Paquetà è pronto per un altra coppia composta da Saint-Maximin e Hector Herrera, centrocampista in scadenza con il Porto.

05-02-2019