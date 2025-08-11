Milan scatenato, in arrivo pure il terzino: chi è Athekame. Ma è già bocciato dai tifosi: “Soldi buttati”

I rossoneri accelerano: finalmente si chiude per il giovane terzino destro della Young Boys, le cifre dell'operazione. Sui social monta la protesta dei tifosi

Un colpo dopo l’altro. Il mercato del Milan decolla: dopo Jashari, De Winter. Dopo il difensore belga, Athekame. Già, come riferito dall’Equipe, l’affare con lo Young Boys è ormai definito. Ma i tifosi già stroncano il giovane svizzero sui social.

Milan, un altro rinforzo per Allegri: in arrivo Athekame

Negli ultimi giorni la campagna acquistidel Milan ha subito una forte accelerata, anche perché l’inizio del campionato è ormai alle porte e la rosa va ancora completata. Con Jashari Allegri ha completato la mediana, mentre De Winter rimpiazzerà Thiaw. Restano due caselle ancora sguarnite: quella dell’attaccante (Hojlund ha ormai superato Vlahovic) e del terzino destro, che presto avrà un nuovo titolare o aspirante tale.

Salutati senza rimpianti Walker ed Emerson Royal, i rossoneri hanno ormai in pugno Zachary Athekame. Lo dice l’Equipe: l’accordo con lo Young Boys è stato raggiunto sulla base di 9,5 milioni di euro e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Il calciatore è atteso a Milano a inizio settimana per sottoporsi alle visite mediche di rito che anticipano la firma sul contratto.

Chi è Athekame, giovane terzino destro svizzero

Classe 2004, Zachary Athekame è nato a Vanløse, uno dei dieci quartieri di Copenaghen, ma è cresciuto in Svizzera. Dopo essersi formato nei settori giovanili di Servette e Meyrin, si è imposto con la maglia del Neuchatel Xamax, prima di approdare la scorsa stagione allo Young Boys.

Ventiquattro presenze nell’ultima edizione del massimo campionato svizzero e otto in Champions League: così il giovane terzino destro, che all’occorrenza può essere impiegato anche sulla corsia mancina, ha catturato le attenzioni del Milan, reduce dalla batosta col Chelsea in amichevole. Laterale di spinta, piace perché possiede le caratteristiche per giocare sia nel 4-3-3 sia nel 3-5-2. Da valutare il suo impatto in Italia, dove il livello è decisamente più alto rispetto alla Super League svizzera.

I tifosi hanno già bocciato il suo acquisto

L’annuncio non è ancora arrivato eppure i tifosi si sono già scatenati sui social, stroncando in maniera netta il suo eventuale acquisto. “Se non arriva è meglio. Soldi buttati. Che te ne fai di Athekame? Veramente lo fai giocare titolare? Poteva giocare Jimenez al posto suo, ma purtroppo anche a sinistra hai un brocco che non sa difendere” scrive Duddits su X.

“Visto un paio di volte e mi è sorto un dubbio e una domanda, perché non ci teniamo Terracciano? È molto più completo” aggiunge Giacomino. “Difesa da decimo posto, povero Milan” rincara Ildi. “Classico esubero tra uno/due anni” chiosa Nic.