Milan scatenato: sogna un nuovo colpo alla Higuain

Dopo aver puntellato la difesa con Mattia Caldara e rinforzato l'attacco con Gonzalo Higuain, il Milan è pronto a concentrarsi sul centrocampo.

Durante la conferenza di presentazione di Paolo Maldini come Direttore dello sviluppo strategico area sport, il direttore tecnico Leonardo ha smentito le indiscrezioni che accostavano Rabiot al club rossonero: "Rabiot è un ragazzo fantastico. L'ho seguito sin dall'inizio, sono stato io a fargli firmare il primo contratto da professionista al Paris Saint Germain con Ancelotti allenatore".

"E' un grandissimo giocatore – continua Leonardo – ma non c'è stato alcun colloquio, nemmeno un contatto".

Negli scorsi giorni si era fatta strada l'ipotesi Milinkovic-Savic della Lazio: "E' un sogno per noi come per tante altre squadre. AL momento, però, non ci è concesso sognare giocatori di questo valore, non è fattibile".

"Ha margini di crescita enormi, un giocatore moderno, ma è impossibile che arrivi un top player perchè dobbiamo rispettare i paletti del fair-play finanziario" ha sentenziato Leonardo.

Scartati il serbo e il francese, è ritornata in auge la pista che porta a Mateo Kovacic del Real Madrid.

L'ex Inter avrà un colloquio con Florentino Perez ma nella gionata di ieri ha saltato la sessione di allenamento, rompendo di fatto con i Blancos.

Alla vigilia del match di International Champions Cup con la Roma, è intervenuto il tecnico Julien Lopetegui, tranquillizzando le acque: "Non mi risulta che Mateo si sia ribellato. Fa parte della rosa e mi piace tanto, sia lui che Modric sono felici qui".

Alla vigilia del campionato mondiale in Russia, Kovacic aveva dichiarato: "Voglio giocare di più. So che nel Real è difficile essere titolare, anche perchè sono giovane, ma voglio giocare con regolarità".

"Penso che nel Real Madrid tutti i giocatori siano importanti – continua Kovacic -, il problema è che per uno giovane come me è difficile avere continuità. Se continuo a non giocare in modo regolare, non posso mostrare il mio potenziale, non sono felice. Speravo di giocare di più ma lo scarso minutaggio ha influito anche sul mio status in nazionale".

Il croato classe 1994 ha un contratto che lo lega ai Blancos in scadenza nel 2021 e la sua valutazione si aggira intorno ai cinquantacinque milioni di euro, cifra importante che però potrebbe essere limata dalla volontà del giocatore di cambiare aria.

Se Leonardo decidesse di affondare il colpo, la strategia sarebbe la stessa che ha portato Higuain in rossonero: prestito oneroso con diritto di riscatto.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 07-08-2018 12:15