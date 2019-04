Milan, scatto sul mercato: contatti con il Barcellona

La primavera sarebbe il momento ideale per impostare le prime trattative di mercato, anticipando così la concorrenza con l’obiettivo di finalizzarle all’apertura delle liste.

Perché questo accada però bisogna poterselo permettere, non solo in termini economici, ma pure di classifica.

Il Milan non può godere di questo privilegio, essendo tra le squadre in lotta per un posto nella prossima Champions League.

Un gruppo folto, formato anche da Inter, Atalanta, Roma, Torino e Lazio, quindi non ci sono certezze su chi la spunterà per i due posti rimanenti alle spalle di Juventus e Napoli.

Si aggiunga a questo il fatto che il mercato dei rossoneri sarà ancora condizionato dalla tagliola del Fair Play Finanziario ed ecco che l’estate non si annuncia facile per Leonardo, tornato al Milan proprio nello scorso luglio in concomitanza con il cambio di proprietà.

Poter contare sugli introiti della Champions sarebbe fondamentale, ma qualche trattativa è già nata perché la rosa andrà comunque rinforzata in alcuni settori chiave, come l’attacco.

Ecco allora che, come riporta La Gazzetta dello Sport, in Via Rossi è spuntata l’idea che conduce a Malcom.L’esterno offensivo brasiliano, classe ’97, è stato uno dei protagonisti della scorsa estate di mercato con quel trasferimento al Barcellona quando sembrava tutto fatto tra il Bordeaux e la Roma. In Francia Malcom si era messo in evidenza al punto da far scattare una vera e propria asta che vide i giallorossi uscire sconfitti, ma alla fine il giocatore ha deluso al Barcellona, trovando poco spazio e convincendo ben poco.

Da qui l’idea del Milan, approfondita attraverso un contatto diretto tra Leonardo e Leo Cornacini, membro dell'Elenko Sports, agenzia di calciatori che vanta nella propria scuderia Malcom.

A spaventare sono però i costi: pagato 41 milioni nel 2018, la valutazione del giocatore non si è abbassata. Il Milan punterebbe su un prestito con diritto di riscatto, ma serve l’arma della Champions League.

Della stessa scuderia fa parte anche l’italo-brasiliano Emerson Palmieri del Chelsea, terzino sinistro ed altro possibile obiettivo del Milan in estate.

SPORTAL.IT | 24-04-2019 15:30