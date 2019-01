Milan, scelto il centrocampista: beffata un’altra big di A

Il mercato invernale 2019 della Serie A durerà più a lungo di quanto era stato deciso in un primo momento, dato che la scadenza è stata spostata al 31 gennaio, come d’abitudine, rispetto alla data iniziale del 18 gennaio, 24 ore prima della ripresa del campionato. In questo modo la Serie A si è allineata a quanto accadrà nelle altre nazioni calcisticamente più importanti, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna, dove si potrà continuare a trattare appunto fino alla fine del mese. La novità tuttavia non dovrebbe spostare di molto gli equilibri, né cambiare i nomi delle squadre destinate a essere le più attive. Milan e Roma saranno le grandi che cambieranno di più le rispettive rose, con il chiaro intento di correggere quanto non ha funzionato nel girone di andata e sprintare per la conquista del 4° posto che dà diritto alla partecipazione alla fase a gironi della prossima Champions League, ormai obiettivo indispensabile per tutti i top club, italiani e non.

Certo ci sarà da battagliare anche con la Lazio, che attualmente quel quarto posto lo occupa, e allora saranno decisive le sfumature, così come le energie che saranno rimaste nel serbatoio. In questo senso il Milan, eliminato dall’Europa League, potrebbe avere un piccolo vantaggio, ma tutto sarà più chiaro a fine gennaio, quando sarà pesata la qualità dei rinforzi messi in organico. In questo senso giallorossi e rossoneri potrebbero trovarsi a duellare per lo stesso obiettivo. Tanto Di Francesco quanto Gattuso sono infatti alla ricerca di un centrocampista e uno dei nomi cercati è in comune, quello di Alfred Duncan. Il centrocampista ghanese classe ’92 sta vivendo la miglior stagione della carriera con già tre reti segnate e prestazioni di alto livello. Il Sassuolo non vorrebbe privarsene a metà campionato, ma il rinnovo fino al 2022 (l'attuale scadenza è al 2020), annunciato da tempo, non è ancora diventato ufficiale e la società deve fare i conti con numerose richieste oltre che con la volontà del giocatore, che sembra aver scelto il Milan.

Portato in Italia dall’Inter, in nerazzurro Duncan non ha avuto fortuna, ma è pronto a riprovare l’avventura milanese, sulla sponda opposta, al punto da snobbare la chiamata di Di Francesco, suo ex allenatore al Sassuolo. Si vedrà se questo eventuale affare precederà la cessione di Kessié, richiesto in Cina, ma la candidatura di Duncan sembra aver superato quella del compagno di squadra Sensi, che ha caratteristiche differenti rispetto al ghanese.



SPORTAL.IT | 06-01-2019 21:50