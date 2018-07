Milan, scelto il nuovo presidente

Il nuovo presidente del Milan sarà Paolo Scaroni. Lo riporta Sky. Nel consiglio di amministrazione delle 16.30 verrà ratificata la nomina a presidente dell'ex amministratore delegato di Eni e Enel (2002-2014), il profilo individuato dal fondo Elliott per guidare il club rossonero al posto di Yonghong Li. Scaroni è già nel cda del Milan.

Per quanto riguarda il mercato, Fassone e Mirabelli stanno per ultimare una cessione. E' imminente l'uscita di Manule Locatelli, che firmerà nelle prossime ore per il Sassuolo.

SPORTAL.IT | 12-07-2018 12:55