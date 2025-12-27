Il Milan ha scelto il portiere, Tare pensa a uno scambio in difesa con la Juventus

Offerta ufficiale di rinnovo a Maignan: ingaggio da top player. Fiducia crescente e spogliatoio compatto per la riconferma del francese

Chi sarà il portiere del Milan l’anno prossimo? Radiomercato parlava di un forte interesse per Hugo Souza del Corinthians ma il vero obiettivo è un altro. Se fino a qualche settimana fa la trattativa per rinnovo contrattuale a Mike Maignan sembrava ad un punto mortoecco che ora tutto è cambiato. Non saranno esattamente gli 8 milioni all’anno chiesti dal portiere francese, prossimo alla scadenza, ma il Milan ha fatto la sua mossa. Una proposta pesante, pensata per trattenere uno dei pilastri della squadra e capitano dello spogliatoio. Il dialogo è aperto e la fiducia cresce (anche se alla finestra ci sono tanti club, compresi Inter e Juve). Intanto, oltre il colpo Fullkrug, Tare pensa anche ad uno scambio con la Juventus per la difesa.

Le cifre sul tavolo: ingaggio da leader

La dirigenza rossonera ha messo sul piatto uno stipendio da top player per Maignan: 7 milioni netti a stagione, bonus inclusi, lo stesso livello di Rafa Leao. Maignan chiedeva qualcosa in più (7,5 milioni garantiti più premi), ma il club punta a colmare la distanza lavorando su bonus mirati, senza superare il tetto salariale.

Bonus strategici e premio alla firma

Tra le ipotesi allo studio per il rinnovo di Maignan ci sono incentivi legati alla qualificazione in Champions League e un bonus speciale che scatterebbe in caso di rinnovo rapido. Una sorta di premio alla firma, pensato per compensare ciò che il portiere potrebbe incassare andando via a parametro zero. Il contratto proposto sarebbe di lunga durata: fino al 2029 con opzione per il 2030, oppure direttamente fino al 2030.

Il ruolo chiave di Allegri

Massimiliano Allegri è uno dei principali sponsor della permanenza di Maignan. Il tecnico ha un rapporto solido con il portiere e ne apprezza leadership e affidabilità. Decisivo anche il lavoro di Claudio Filippi, preparatore arrivato dalla Juventus: sotto la sua guida Mike è tornato esplosivo e reattivo, come dimostrano parate e rigori decisivi in stagione.

Senza impegni europei, il portiere ha potuto lavorare con continuità sul campo, recuperando brillantezza fisica e mentale. Le prestazioni ricordano quelle dell’anno dello scudetto e confermano quanto sarebbe complicato trovare sul mercato un sostituto dello stesso livello, sia tecnico sia umano.

Intanto, non è solo la società a fare pressing: anche i compagni vogliono Mike Maignan al centro del progetto. Il messaggio pubblico di Matteo Gabbia è emblematico del sentimento del gruppo. L’ambiente rossonero teme un nuovo caso Donnarumma, ma al momento non ci sono offerte da top club europei pronte a stravolgere lo scenario.

Gatti tra Juventus e Milan

Intanto, sul fronte mercato, prende quota l’idea Federico Gatti. Allegri lo conosce bene e ne apprezza grinta e senso di appartenenza, qualità che il difensore ha mostrato soprattutto nella sua seconda stagione in bianconero. Con altri tecnici, invece, il feeling non è mai davvero sbocciato.

In Nazionale, Gatti ha vissuto fasi alterne: dopo l’esordio con Mancini, con Spalletti è finito ai margini e le ultime esclusioni sotto Gattuso hanno reso il suo cammino ancora più in salita. Anche per questo una separazione dalla Juventus non è più un’ipotesi remota, e il fattore Allegri potrebbe risultare decisivo e lo scambio con De Winter potrebbe essere la soluzione per arrivare al centrale di difesa bianconero.