Mercato Milan, schiaffo all'Inter: arriva una stella della A

Abituato negli ultimi anni a perdere gli ultimi duelli sul mercato con i cugini, che avevano riguardato giocatori come David Suazo e Geoffrey Kondogbia, entrambi finiti all’Inter al termine di trattative serratissime, il Milan inverte la tendenza proprio nel momento meno atteso, quello in cui la differenza di disponibilità economiche rispetto alla società nerazzurra è più marcata.

Eppure uno dei colpi del mercato italiano 2020 è proprio dei rossoneri, che hanno concluso la trattativa con il Brescia per Sandro Tonali.

Il centrocampista delle Rondinelle, classe 2000, è stato una delle rivelazioni del campionato, nonostante la retrocessione della formazione allenata da Eugenio Corini, Fabio Grosso e Diego Lopez.

Per il Milan si tratta quindi di un acquisto anche simbolico, che riporta i rossoneri nell’élite del calcio italiano a livello di potenza sul mercato, essendo Tonali uno dei giovani più ambiti.

Inter beffata, quindi, ma la società nerazzurra paga l’attendismo delle ultime settimane, durante le quali i dirigenti non hanno chiuso l’accordo con il presidente del Brescia Cellino, dando per scontata la chiusura della trattativa e l’assenza di concorrenti temibili.

Qui si è infilato il Milan, grazie ai contatti tra il direttore tecnico Paolo Maldini e lo stesso Cellino. L’affare prenderà corpo attraverso un prestito a 10 milioni con diritto di riscatto fissato a 15 e bonus di altri dieci milioni legati al raggiungimento di determinati obiettivi personali e di squadra. Questo quanto incasserà il Brescia, senza l’inserimento di contropartite tecniche, almeno per il momento, e con l’aggiunta del 10% su un’eventuale futura rivendita del giocatore da parte del Milan.

L’operazione si è chiusa grazie anche al parere del giocatore che, simpatizzante del Milan da bambino, aveva perso con l’Inter solo un impegno verbale. Ingaggio di poco superiore ai due milioni netti l’anno.

Stupisce come il Milan, che pure lavorava sotto traccia, abbia impostato e chiuso la trattativa in pochi giorni, consegnando a Pioli un giocatore ancora da plasmare, ma dalle potenzialità evidenti e che andrà collocato nel 4-2-3-1 del tecnico emiliano, che ha dato la svolta alla squadra proprio nel finale grazie al cambio di modulo.



Per Bennacer e Kessié è in arrivo un concorrente molto ambizioso…

OMNISPORT | 30-08-2020 23:04