Milan, Schira indica la prima scelta per l’attacco

Insieme al centrale difensivo da affiancare ad Alessio Romagnoli, il nuovo centravanti è la priorità del Milan per il calciomercato estivo. Tanti i nomi fatti da radiomercato, ma secondo Nicolò Schira la pista seguita dai rossoneri è una e una soltanto. “La prima scelta del Milan come attaccante per la prossima stagione è Luka Jovic – riva il giornalista su Twitter – che potrebbe lasciare il Real Madrid nei prossimi mesi”.

Jovic la prima scelta del Milan per l’attacco

Schira poi entra nei dettagli, spiegando qual è la strategia di Gazidis per arrivare all’attaccante serbo. “I rossoneri stanno lavorando ad un prestito di due anni più opzione per il riscatto”.

Jovic, anche a causa degli infortuni, non ha avuto molto spazio in questa stagione e sarebbe disponibile a cambiare squadra. Il vero problema è rappresentato dal suo stipendio. “Il suo ingaggio (5 milioni all’anno più bonus) è comunque considerato eccessivo. Le trattative proseguono”, conclude Schira.

Le alternative proposte dai tifosi

Ma il nome di Jovic non convince pienamente i tifosi del Milan. Dopo l’exploit nella Bundesliga con la maglia dell’Eintracht di Francoforte – con cui segnò 17 reti in campionato e addirittura 10 gol in 14 presenze in Europa League – Jovic non è riuscito a imporsi al Real, collezionando solo scampoli di gara (appena 391’ giocati) e segnandolo solo 2 reti.

Il Milan crede di poterlo rigenerare, meno i tifosi. “Ma perché Jovic e non Osimhen o David che sono molto più forti, veloci e completi di lui?”, chiede tra i commenti TheoLeaoIbra.

“Ma non è sempre infortunato?”, si chiede Adit. “Questo è un altro Andrè Silva”, commenta Agit ricordando un recente flop rossonero. Infine Undertaker suggerisce un’alternativa suggestiva: “Con gli stessi soldi bisogna andare su Icardi”.

SPORTEVAI | 22-05-2020 10:58