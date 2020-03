Milan, Schira mette in dubbio il futuro di un top player

Campionato nel caos, e non solo. Il calcio italiano vive il suo momento di maggiore crisi sin dai tempi di Calciopoli. Il Milan sarebbe dovuto scendere in campo stasera a Torino, per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Ma nel corso della serata di ieri, dalla Prefettura è arrivato uno stop con la gara che è stata rinviata a data da destinarsi.

L’emergenza sta creando tensione tra i tifosi che non riescono a capire le decisioni dei vertici del calcio nazionale. Ma ovviamente c’è spazio anche per guardare al futuro. Il mercato ormai è aperto tutto l’anno e anche in casa rossonera sono tante le situazioni da monitorare con grande attenzione.

Il futuro di Gigio

Ma la situazione che più interessa i fan rossoneri è quella legata a Gigio Donnarumma. Nel corso degli ultimi mesi Raiola ha fatto capire più di una volta che la posizione del portiere in rossonera non è così solida come si pensa e a livello nazionale e internazionale non mancano di certo le pretendente per un giocatore del suo valore. A lanciare la notizia bomba è stato Nicolò Schira, il giornalista esperto di mercato, dalla sua pagina Twitter spaventa i tifosi: “Il Milan sta pensando alla cessione di Donnarumma per mettere a posto il bilancio. Real Madrid, PSG e Chelsea hanno già preso contatti con Raiola e hanno offerto un ingaggio da 8 milioni di euro all’anno per il portiere. La Juventus invece osserva l’evolversi della situazione”.

Le reazioni

Le parole del giornalista hanno scatenato i tifosi del Milan che nel caso di un eventuale addio di Donnarumma vedrebbero completamente crollare il progetto rossonero. Ma in molti non credono alla notizia lanciata da Schira come spiega Emanuele: “Non per fare polemica. Sicuramente avrai fonte autorevoli. Ma il Chelsea ha Kepa e il Real Courtois. Non mi sembra abbiano bisogno di Donnarumma. L’unica può essere il PSG. La Juve ha appena rinnovato Szczesny a 7 milioni l’anno, ne da 8 a un altro portiere?”. E il giornalista non si è tirato indietro replicando: “Al Chelsea non sono soddisfatti di Kepa e si guardano intorno. Due settimane fa il Real ha parlato con Raiola perciò sono interessati. E la Juve su Donnarumma ci prova da tre anni, finora ha sempre declinato Gigio perché voleva restare al Milan. Paratici lo prenderebbe domattina”.

La situazione societaria

Ma i tifosi nerazzurri sono molto preoccupati dall’evolversi della situazione societaria che potrebbe portare a un addio della coppia Boban-Maldini. Schira nei giorni scorsi ha tracciato un percorso piuttosto chiaro per il Milan di Elliott che sarebbe intenzionato a confermare Gazidis, a prendere Ralf Ragnick e a dare il benservito a Boban e a Maldini. Una situazione che tiene i tifosi con il fiato sospeso ma lascia anche speranze: “Chi è preoccupato dall’arrivo di Ragnick non capisce nulla di calcio. Stiamo parlando del miglior creatore di squadre senza spendere patrimoni. Quattro anni fa il Lipsia era in serie B”.

SPORTEVAI | 04-03-2020 08:07