Milan, Schira: “Nome nuovo per la difesa”, ma i tifosi sono scett

Ci vuole molto di più. I tifosi del Milan rimangono molto circospetti quando si parla di mercato e quando si parla di futuro. Negli ultimi anni la tifoseria rossonera ha dovuto fare i conti con molte delusioni, tante scommesse in fase di acquisti e pochissimi risultati dal punto di vista sportivo. E a rendere la situazione ancora più complicata c’è anche la complicata situazione societaria che non rende trasparente la gestione della società.

Milan su Bruno Fuchs

A lanciare l’ultima notizia di mercato ci pensa il giornalista Nicolò Schira che dalla sua pagina Twitter rivela: “Avanza un nome nuovo perla difesa del Milan: si tratta del centrale brasiliano Bruno Fuchs (classe 1999) dell’International Porto Alegre. Contatti approfonditi con l’entourage del nazionale verdeoro Under23. Regia dell’intermediario Stefano Castagna”.

Ma nel corso degli ultimi anni sono state troppe le delusioni per i tifosi del Milan, soprattutto quando si parla di centrali difensivi che arrivano dall’altra parte dell’Oceano. Nello scouting a Milanello le cose sono andate più di una volta per il verso sbagliato e ora i tifosi sembrano aver esaurito la pazienza.

Tifosi contro: “Fuchs? Ma chi è?

Nella tifoseria del Milan c’è la speranza che per il futuro il club decida di puntare su giovani sì, ma di sicuro avvenire in grado di riportare la squadra nelle competizioni internazionali e ad avere un ruolo di prestigio anche in Italia. Ma i nomi, come quello di Fuchs, non scaldano il cuore dei fan: “Già stanno pensando all’erede di Duarte?. E c’è chi boccia completamente la possibilità di andare a prendere difensori dal Brasile: “Basta con i centrali brasiliani. Che senso ha? Me lo devono spiegare”.

Ma tra i fan c’è anche chi fa notare che parlare di mercato in questo momento è ancora molto prematuro visto che ancora non si sa sera stagione si concluderà regolarmente e soprattutto non si sa come sarà composto l’organigramma del Milan nella prossima stagione: “Sarebbe bello prima sapere chi sta facendo il mercato” commenta Fidax a cui fa eco Simone: “Ma chi porta avanti la trattativa nel Milan? Maldini o Moncada?. Mentre c’è chi già boccia l’operazione: “Siamo sempre lì: se è una scommessa come sembra non andiamo oltre i 5 milioni. Non vogliamo un Duarte Bis, al massimo lo rivendiamo allo stesso prezzo”.

SPORTEVAI | 24-04-2020 10:15