Milan, Sconcerti spiega chi farà la formazione e svolta Gazidis

Non sarebbe stato solo un avvicendamento di panchina quello che è accaduto al Milan. Via Giampaolo e dentro Pioli, certo, ma in realtà è un vero e proprio terremoto quello che ha colpito il mondo rossonero in questi giorni, con novità che a pioggia andranno a ripercuotersi in tutti i settori e che porteranno a una svolta che verrà poi valutata a fine stagione.

IL CAMBIO – Questo è il pensiero di Mario Sconcerti che analizza sul Corriere della Sera le vicende milaniste. Non è un caso che in occasione della presentazione del neo-tecnico rossonero – inviso alla maggior parte del popolo dei tifosi – ci fossero per la prima volta tutti i dirigenti al completo, ovvero Gazidis, Boban e Maldini.

LA NOVITA’ – La vera novità è stata proprio la presenza dell’ex Ceo dell’Arsenal che per la prima volta ha parlato di calcio e per l’editorialista del quotidiano milanese è il segnale più importante perchè indica che il Fondo Elliott non è contento: sta spendendo troppo e sa che molto dovrà ancora spendere.

LA VENDITA – Andar male significa investire, ma il fine di Singer è un altro: rivitalizzare il Milan per guadagnare di più. Oggi il rischio è che i costi del Milan allontanino il profitto, quindi il momento della vendita.

IN DISCUSSIONE – In discussione ora ci sono anche Boban e Maldini e il loro futuro è ora legato a quello di Pioli. Per Sconcerti oggi il Milan è guidato da un triumvirato, Boban-Maldini-Pioli, dove tutto diventa discussione, dialettica, informazione comune. Non ci saranno più spazi liberi fuori da questo triangolo.

LA FORMAZIONE – Il giornalista scrive che Pioli allenerà una squadra che sarà di tutti e tre, coloro che l’hanno fatta più l’uomo che la mette in campo. È l’inizio di un percorso comune, forse di un esperimento. Non ci sarà più una formazione che non sia condivisa da tutti e tre “Nella speranza, che è ancora convinzione, che in tre sbaglino meno di un maestro solitario come Giampaolo”.

SPORTEVAI | 10-10-2019 08:27