Il Milan scopre il caso Pulisic: dagli Usa messaggio criptico sul futuro in rossonero

Dal ritiro degli Stati Uniti l’attaccante ha risposto con una certa freddezza a una domanda sulla sua permanenza in rossonero: il suo contratto scade nel 2027

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il futuro di Christian Pulisic al Milan non è mai stato in discussione, tuttavia le parole pronunciate dall’attaccante durante il ritiro degli Stati Uniti fanno scaturire qualche dubbio sulla sua permanenza in rossonero nella prossima stagione.

Milan, primi dubbi sul futuro di Pulisic

Periodicamente in casa Milan si finisce a parlare del futuro di Rafa Leao, ma se alla fine fosse Christian Pulisic a lasciare i rossoneri a fine stagione? L’ipotesi appariva – e appare ancora – piuttosto remota, Pulisic è considerato un asset importante sia dal club che dallo staff tecnico che fa capo a Massimiliano Allegri, tuttavia è lecito iniziare a porsi qualche dubbio sulla sua permanenza in rossonero, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate dallo stesso giocatore al periodico statunitense Men’s Journal.

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Pulisic e le opzioni da valutare

A Pulisic viene chiesto come gestisce le voci di mercato che lo riguardano, l’attaccante del Milan risponde affermando che non vi presta solitamente molte attenzione. “Quando la maggior parte delle persone mi dice e mi chiede di cosa si tratta, e io rispondo che non le ho nemmeno viste. Non lo so davvero”, afferma il milanista, liquidando in primo momento la questione.

È quanto aggiunge Pulisic nella seconda parte della sua risposta a gettare qualche ombra sul suo futuro al Milan. “Credo che ci sia sempre un momento e un luogo adatti – continua l’attaccante – Di solito non è quando sono nel pieno della stagione e sto giocando. Non parlo con il mio agente di club e di andare da qualche parte. Non mi tocca più di tanto, quindi non mi influenza minimamente. Certo, quando ci sarà il momento di parlarne e ci saranno delle opzioni, ma non è questo il momento. E sono felice di essere al Milan al momento”.

Un messaggio alla dirigenza?

Pulisic avrebbe potuto chiudere la questione con una risposta netta, affermando di voler restare al Milan e di non valutare altre soluzioni per la sua carriera. Parla invece di opzioni di cui parlare a fine a stagione, per poi ribadire di essere felice ma “al momento”. Insomma la sensazione è che Pulisic inizi almeno a immaginare un futuro lontano dal Milan o che semplicemente provi ad attirare l’attenzione del club. Sul tavolo, infatti, c’è da risolvere la questione del contratto, in scadenza nel 2027. Il Milan può attivare una clausola per il rinnovo automatico allo stesso ingaggio percepito finora (4 milioni di euro netti l’anno) fino al 2028, ma – almeno da quanto affermato oggi – è lecito ipotizzare che il giocatori si aspetti la proposta di un nuovo contratto da parte della dirigenza rossonera.