Milan, lo scudetto passa dal mercato: la verità su Maignan e l’ultimo regalo ad Allegri. Costacurta punge Leao

Subito Fullkrug. Il bomber tedesco venuto dal West Ham entra e risolve la complicatissima sfida col Lecce. E il Milan resta lì, a -3 dall’Inter, nella scia dei nerazzurri. La lotta scudetto – non ditelo ad Allegri, però – sembra una questione tutta milanese. Un derby. Ma il sogno tricolore passa anche dal mercato. Dall’ultimo regalo che il tecnico livornese aspetta per completare l’opera. Oltre al rinnovo di Maignan, su cui Tare è uscito allo scoperto.

Milan, vittoria di corto muso. Grazie a Fullkrug

E pensare che neppure doveva esserci, Fullkrug. Ma il 32enne ex Borussia Dortmund ha sfidato il problema al dito del piede che lo avrebbe dovuto tenere fermo ai box e ha deciso il posticipo col Lecce segnando un gol da centravanti puro, spietato, esperto, cinico. È la domenica dei volti nuovi. Malen lancia la Roma, Niclas mette le ali al Milan.

Chi l’ha detto che gli acquisti di gennaio non incidono? “Fullkrug è una soluzione importante per questi finali di partita, così come a Como e come oggi” ha commentato Allegri ai microfoni di Dazn mettendo un po’ di pressione a Rafa Leao e Pulisic. Lì davanti c’è finalmente scelta. E nessuno più è sicuro del posto.

La verità sul rinnovo di Maignan

Dopo la grande freddezza, negli ultimi giorni il Milan e Maignan si sono riavvicinati tantissimo. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno non è più ipotesi remota. Ma ora dipende tutto da Magic Mike.

Lo ha detto chiaramente il ds Tare a Dazn prima dell’inizio della partita: “C’è la volontà della società di andare avanti. Dobbiamo sederci a un tavolo e trovare la soluzione. Mike è molto legato a questa maglia e a questa società”. Insomma, il Diavolo ha le idee ben chiare: in porta massima fiducia al nazionale francese, rilanciato da Max. “Nelle prossime settimane penso che riceveremo una risposta definitiva. Io sono positivo”.

L’ultimo regalo per lo scudetto

Allegri attende un ultimo sforzo da parte del club: un difensore. Manca solo un centrale d’esperienza e poi la rosa sarà completa e pronta a competere fino alla fine.

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, però, “non è facile trovarlo in prestito. Il Milan resta vigile, ma non lo ha ancora trovato. Possono nascere opportunità nelle ultime due settimane di mercato. La vera esigenza era trovare il centravanti”. L’ultima idea porta a Coppola, ex centrale del Verona ora in forza al Brighton.

La bordata di Costacurta a Leao

Un gol annullato per fuorigioco netto a inizio partita, poi solita prestazione sulle montagne russe. Rafa Leao continua a dividere e, secondo la leggenda rossonera Billy Costacurta, potrebbe essere il calciatore capace di far compiere il salto di qualità alla squadra. “Leao non è ancora abbastanza decisivo per quello che sta dando. Se lui migliorasse un pochino, tutto il Milan migliorerebbe” ha detto a Sky scagliando un dardo al 10 portoghese.

Ma Allegri lo promuove: “Stasera nel primo tempo ha attaccato molto bene la linea, anche se due volte è andato in fuorigioco perché avrebbe dovuto fare la mezzaluna, mentre in altre circostanze non è stato servito dai centrocampisti. Nel secondo tempo ha fatto due giocate tecniche meravigliose”.