Milan, secondo vertice di mercato con Mijatovic

In casa Milan, il mese di luglio si apre con l'incontro di mercato (il secondo in dieci giorni) tra Predrag Mijatovic e il duo Boban-Maldini.

L'ex dirigente sportivo del Real Madrid è giunto a Milano in veste di intermediario per conto dell'agente Vlado Lemic, che rappresenta giocatori come Matic, Modric, Lovren ma anche Dani Olmo (a cui i rossoneri sono molto interssati) che gioca nella Dinamo Zagabria e che si è distinto agli Europei Under 21.

Se Modric rimane un'utopia (anche se sognare non costa nulla), un obiettivo più concreto è senz'altro Lovren che potrebbe affiancare Romagnoli al centro della difesa rossonera. Possibili sviluppi nei prossimi giorni.

SPORTAL.IT | 01-07-2019 17:02