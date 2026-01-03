Milan, il segreto del successo nell’intervallo, il retroscena negli spogliatoi

I rossoneri vincono a Cagliari grazie alla svolta dopo i primi 45': De Winter e Leao raccontano il discorso di Allegri che ha cambiato la partita

Poco gioco, tanta solidità, un discorso che ha stravolto le teste dei giocatori e il problema delle piccole che sembra archiviato. Il successo del Milan a Cagliari non nasce soltanto dal gol decisivo di Rafael Leao, ma prende forma soprattutto durante la pausa negli spogliatoi. Dopo un primo tempo più che complicato, i rossoneri hanno cambiato marcia ribaltando l’inerzia della gara e tornando a casa con tre punti fondamentali per la classifica. Cosa ha detto Max Allegri ai suoi uomini alla fine del primo tempo.

Un primo tempo in sofferenza contro il Cagliari

La squadra di Allegri ha faticato nella prima frazione, subendo l’aggressività del Cagliari, trascinato dal proprio pubblico e reduce da prestazioni convincenti. Il Milan, apparso poco fluido e spesso schiacciato nella propria metà campo, è stato impreciso nella gestione del possesso.

Una situazione che Koni De Winter non ha nascosto nel post partita, riconoscendo le difficoltà iniziali affrontate dai rossoneri prima della svolta.

La scossa nello spogliatoio: parla De Winter

A fare la differenza è stato il confronto avvenuto all’intervallo. Il difensore ha raccontato con chiarezza cosa ha cambiato l’atteggiamento della squadra: “Il mister ci ha svegliato un po’, la squadra ha reagito bene. Nel secondo tempo abbiamo preso la partita in mano come dovevamo fare all’inizio. È andata bene così”.

Allegri e le indicazioni senza fronzoli

Massimiliano Allegri, dal canto suo, ha spiegato di non aver usato toni accesi, ma di aver puntato su concetti chiari e concreti all’intervallo di Cagliari-Milan. “Ho solamente detto che bisognava fare un pochino meglio del primo tempo”. Il tecnico dei rossoneri ha poi fatto autocritica soffermandosi sugli errori nelle uscite e sulle troppe palle perse che avevano favorito gli avversari.

Il tecnico ha poi sottolineato la necessità di maggiore lucidità, soprattutto dopo il vantaggio:

“Nel secondo tempo la squadra ha fatto meglio, ma bisognava fare meglio dopo l’1-0 con più lucidità”.

Leao svela il messaggio decisivo

Anche Rafael Leao, autore del gol partita, ha confermato il contenuto del discorso fatto nello spogliatoio. L’attaccante portoghese ha raccontato un’indicazione precisa ricevuta prima di rientrare in campo in Cagliari-Milan: “Nell’intervallo ci ha detto che quando attaccavamo dovevamo spaccare la partita. Aggiunge infine Leao: “Siamo entrati con un’altra mentalità, più offensivi”.