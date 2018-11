Milan, senti Ibra che dice del suo futuro

Nel suo nuovo libro, dal titolo che trasuda modestia (“Io sono il calcio”) Zlatan Ibrahimovic ha raccontato per filo e per segno come abbia fatto di tutto per non lasciare il Milan e di come abbia provato a scoraggiare in ogni modo il Psg che lo voleva a tutti i costi ma che lo svedese possa tornare in rossonero, come sognano tanti tifosi e come vorrebbero gli stessi Leonardo e Maldini, appare difficile. L’idea era quella di prenderlo in prestito a gennaio: una sorta di ingaggio a gettone per sei mesi, con l’obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League e di aiutare Higuain e Cutrone là davanti.

LE PAROLE DI IBRA – Potrebbe però rimanere un sogno a sentire le parole del giocatore al Media day dei Galaxy. Ibra ha bocciato l’idea del prestito: “Non andrò in prestito, non ne ho bisogno, questo è sicuro. Se scelgo una squadra mi impegno solo per una squadra, sono concentrato solo su quella. Ora sono qui, vediamo quello che succede. I Galaxy hanno i loro desideri, io ho i miei e il club li conosce bene. Sanno quelle che sono le offerte che ho ricevuto, sanno quello che chiedo. Penso positivo, anche il club è positivo. Non sono preoccupato”.

LO SCENARIO – Quindi di vero c’è che ha ricevuto offerte (anche dal Milan?) ma anche che la sua intenzione, se accontentato, sarebbe di rimanere in Mls. Tutt’altro scenario rispetto a quello raccontato nel libro e relativo al suo desiderio di rimanere al Milan. La richiesta è economica, ma anche tecnica perché un’altra stagione di basso profilo non è ammissibile per Zlatan: contratto da Designated Player, con un ingaggio ben superiore all’attuale 1,5 milioni di dollari, e una squadra competitiva per vincere. Altrimenti potrebbe andar via, ma a titolo definitivo. La risposta dei Galaxy non si è fatta attendere: ” Il nostro obiettivo è tenere Ibrahimovic – ha commentato il presidente dei LA Galaxy Chris Klein, ne stiamo parlando. C’è un contratto firmato fino a dicembre 2019, ma vogliamo tenerlo e vincere. Lui vuole vincere. Possiamo dargli un contratto da Designated Player”.

