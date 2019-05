Milan, senza Champions addio obbligato a un top player

Il Milan sarà costretto a cedere uno degli elementi più importanti della sua rosa se non arriverà la qualificazione in Champions League. Il quarto posto è fondamentale per il progetto di Elliott: senza gli introiti Uefa si chiuderà la stagione con un bilancio in passivo che condizionerà pesantemente il mercato e la costruzione della rosa.

Senza la conquista dell’Europa che conta il bilancio del club rossonero si attesterà su un passivo di 70/80 milioni, riporta Tuttosport, che per essere coperto e poter fare mercato spingerà il club ad alleggerire il monte ingaggi e a puntare su importanti plusvalenze: sarà quindi vitale cedere almeno un pezzo pregiato ora a disposizione.

I nomi che girano sono quelli di Suso, costato 7 milioni di euro, Gianluigi Donnarumma, prodotto del vivaio rossonero, e Alessio Romagnoli, pagato 25 milioni di euro ma che ora ne vale almeno 60.

L’alternativa è procedere con plusvalenze “minori” cedendo elementi meno importanti della rosa e sostituendoli con giocatori a parametro zero o in prestito con diritto di riscatto. Un mercato di sacrifici quindi, come confermato dallo stesso Leonardo dopo il match vinto contro il Bologna: “La verità dobbiamo ancora saperla. Ci arriveranno indicazioni più chiare dall’Uefa. Siamo in una situazione non semplice: dobbiamo attingere a determinati parametri in pochi tempi. E sicuramente dipenderà se vai in Champions o no. Non c’è una smobilitazione, ma sicuramente non ci saranno grandi investimenti. La situazione del Milan era molto sconosciuta anche per Elliott. Abbiamo fatto anche investimenti però come Piatek e Paquetà. Tutto questo è stato studiato con il tempo. Penso sia normale capire piano piano cosa si può fare. La cosa sicura è che non ci saranno grandi investimenti nella prossima estate”. Tutta dipende dalle ultime tre partite della squadra di Gattuso.

