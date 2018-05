Milan, senza coppa si prospetta un clamoroso addio

La possibile esclusione dalla prossima Europa League potrebbe condizionare pesantemente il mercato estivo del Milan.

Dopo il no della Uefa al settlement agreement proposto da Fassone, il club rossonero ora rischia tantissimo: si va da possibili sanzioni economiche fino alla non ammissione alle competizioni europee.

Nelle ultime ore filtra pessimismo da casa Milan e l'esclusione dalla prossima Europa League sta diventando un qualcosa di sempre più concreto.

Per il club meneghino si tratterebbe di un danno d’immagine notevole e che porterebbe numerosi big a chiedere la cessione: il primo tra tutti potrebbe essere proprio il capitano Leonardo Bonucci.

Arrivato appena una stagione fa, Bonucci ha voglia di misurarsi con le big europee e potrebbe seriamente decidere di dire addio: il Manchester City di Guardiola sarebbe già pronto ad accoglierlo.

La cessione di Bonucci potrebbe non essere l’unica: anche Suso è fortemente titubante e la corte del Napoli di Carlo Ancelotti non lo lascia affatto indifferente. In caso di accordo tra lo spagnolo ed il Napoli, il Milan non potrebbe far nulla: i partenopei pagando la clausola da 38 milioni di euro lo acquisirebbero senza dover imbastire nemmeno una trattativa con Mirabelli.

Questa grande situazione di incertezza non piace affatto ai tifosi rossoneri che sono molto preoccupati. Fassone, nella giornata di venerdì ha cercato di tranquillizzare tutto l’ambiente: Ho cercato di essere trasparente e chiaro con i supporters – le sue parole al termine del consiglio di amministrazione tenuto a Casa Milan -. Al di là della partecipazione all’Europa League arriveranno dei rinforzi. Questa ulteriore tegola non inciderà, non pensiamo di portare ancora 10-11 giocatori… ne arriveranno 2 o 3, poi che possiamo pagarli 20 in meno o 20 in più, vediamo. Non c’è alcuna preoccupazione, i nostri incontri per i rinnovi sono proseguiti in maniera serena. Negli ultimi due anni sono rimasti tutti isolati dai problemi della società”.

SPORTAL.IT | 26-05-2018 10:35