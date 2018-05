Milan senza Europa? Juventus pronta ad approfittarne

La storia può ripetersi. Ma al contrario e meno di 12 mesi dopo. Poco meno di un anno fa di questi tempi, prese piede il clamoroso affare tra Juventus e Milan che portò Leonardo Bonucci a vestire la maglia rossonera. Anzi, più che prendere piede la trattativa decollò e si concluse in poche ore, nel cuore dell'estate, per quella che fu intepretata da molti come l'operazione-simbolo del passaggio di consegne tra i bianconeri, reduci da sei anni di dominio incontrastato, e un Milan pronto a tornare protagonista sulla scena italiana e internazionale grazie agli investimenti della proprietà cinese. Non sarebbe andata esattamente così, la stagione del Milan è stata un mezzo disastro, al pari di quella di Bonucci, e a campionato finito le cose rischiano di andare pure peggio, perché la spada di Damocle dell'esclusione dalle Coppe a causa del mancato rispetto del Fair Play Finanziario rischia di scatenare l'inferno in casa rossonera. Così, mentre si susseguono voci su possibili svolte societarie, con la proprietà cinese decisa però a rifiutare l'ipotesi di farsi da pare, lo scenario più probabile nel concreto è quello di dover rinunciare a qualche stella dell'organico, per motivi economici e anche di immagine.

Il sacrificio di Donnarumma appare certo, il destino dello stesso Bonucci è da verificare, ma attenzione a che ne sarà di uno dei pochi giocatori a salvarsi nell'ultima stagione, Alessio Romagnoli. Secondo quanto riportato da 'Il Corriere dello Sport', il centrale classe '95, perno della nuova Nazionale di Mancini, è stato messo nel mirino proprio dalla Juventus, alle prese con l'operazione di ringiovanimento del reparto, destinato forse a fare a meno di Mehdi Benatia, attratto dal Marsiglia. Il contratto in scadenza nel 2020 può essere un gancio da sfruttare, al momento ogni trattiva per il rinnovo è bloccata, ma dall'altra parte al Milan non vorrebbero rinunciare a uno dei giocatori simbolo della nuova era, per cederlo peraltro a quella che è già la squadra più forte d'Italia, annullando gli effetti del colpaccio Bonucci…

SPORTAL.IT | 27-05-2018 12:00