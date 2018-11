Milan senza pace: si ferma anche Calhanoglu

Continua la grande emergenza in casa Milan, con la lista infortunati che ormai sembra sempre più somigliare a un incubo vero e proprio.

L'ultimo aggiunto all'elenco dei giocatori non disponibili per Gennaro Gattuso risponde al nome di Hakan Calhanoglu che, dopo aver giocato con la sua Turchia il match contro la Svezia in Nations Cup, si è visto costretto a lasciare in via precauzionale il ritiro della nazionale e prenotare un viaggio verso Milanello. Il problema sta nel riacutizzarsi del dolore a un piede che già da tempo attanaglia il numero 10 del Diavolo, che ora procederà alle cure del caso ma potrebbe non recuperare in tempo per la delicatissima sfida contro la Lazio.

Decisivo sarà il lavoro da svolgere nei prossimi giorni, che farà capire a Gattuso se dover ripartire senza nemmeno Calhanoglu in un momento in cui la rosa appare stretta come non mai.

Tra i giocatori attualmente in lista infortunati figurano capitan Romagnoli, Caldara, Musacchio, Strinic, Bonaventura e Biglia. Indisponibile, ovviamente, anche Gonzalo Higuain, che dovrà saltare le prossime due partite per squalifica. Insomma, una gatta sempre più ostica da pelare per Gattuso.

SPORTAL.IT | 18-11-2018 22:55