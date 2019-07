Milan, Serafini: malafede nei giudizi, c'entra anche Berlusconi

Se ogni mezza intenzione dell’Inter viene lodata e incensata ancor prima che si realizzi, se ogni passo della Juventus viene esaltato dalla stampa è vero che in queste settimane i giudizi rivolti nei confronti del Milan – da parte dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori – è parsa un po’ troppo severa. Si contano i no sul mercato, si sottolinea la mancanza di idee chiare, si ricordano i problemi finanziari. Solo Giampaolo probabilmente si salva da una critica che appare prematura visto che il mercato è iniziato ufficialmente da neanche 20 giorni.

LA POLEMICA – Da questa considerazione parte Luca Serafini che nel suo editoriale su Milannews parla di un Milan sotto assedio dei frustrati e avanza qualche dubbio: “Forse sbaglio, ma… Non riesco a non pensare che il Berlusconi politico e imprenditore, avendo vissuto l’epopea più vincente della storia calcistica nazionale, abbia lasciato recrudescenze di invidia e gelosia inestirpabili”. Il giornalista esperto del mondo rossonero ipotizza ritorsioni mediatiche nei confronti di Maldini e Boban perchè non sono avvezzi a ruffianerie e confidenze e rivela che tante trattative di cui si parla sono fantasiose e che quindi dei tanti ipotetici “no” incassati sul mercato ne siano veri pochi e che quei pochi li abbiano detti per primi Maldini e Boban per non cedere ad aste e ricatti.

LE REAZIONI – Fioccano le reazioni su twitter, i tifosi milanisti si dicono d’accordo: “La riprova di questa malafede è che anche chi normalmente è preciso nel dare informazioni sta sparando una sequela di nomi e trattative improbabili sul Milan, una a sera, una roba imbarazzante” o anche: “Allucinanti le frottole e illazioni senza alcuna base o notizia reale che vomitano sul Milan!” oppure: “Il MILAN è in buone mani, ritornerà la squadra più forte del mondo,perché è nel suo DNA . Anche perché non si può essere al top , è normale che ci sia un periodo poco fortunato” e infine: “È evidentissimo il malumore che si percepisce nelle varie tv”.

SPORTEVAI | 19-07-2019 09:03