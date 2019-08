Milan, Serafini si gioca la reputazione su un punto, il web punge

Pazienza o rassegnazione? Novanta minuti deludenti possono bastare per perdere la fiducia nel nuovo Milan che sta nascendo? Non solo la prova sotto tono ma anche le parole di Giampaolo, pronto a sfiduciare tutto il progetto tattico su cui aveva lavorato in questi mesi, hanno lasciato basiti i tifosi rossoneri ma c’è chi continua ad avere una fede incrollabile nel progetto. Si tratta di Luca Serafini, apprezzato giornalista addentro al mondo milanista, che su Milannews si sbilancia fino al punto da mettere sul tavolo la propria reputazione.

LA DIFESA – Serafini da tempo ha fatto il suo endorsment a favore di Maldini e Boban, sostenendo che hanno lavorato assieme a Giampaolo sul profilo dei nuovi acquisti. Nonostante lo smarrimento nel vedere la formazione schierata a Udine (“Ho detto ad alta voce, in diretta a MilanTv: “Siamo già in emergenza. Borini a centrocampo non c’entra, Calhanoglu davanti alla difesa è un azzardo, Suso è un esperimento, Castillejo seconda punta è fuori ruolo e manda fuori ruolo anche Piatek il quale di conseguenza non può fare il centravanti puro”) il giornalista confida che il cazzotto preso in pieno volto abbia fatto così male a Giampaolo da indurlo a rimettere subito a posto le cose, consentendogli di trovare coraggio nelle scelte e nell’ostinazione, che significa cambiare drasticamente anche in corsa quando il motore è imballato. Il ko non ha spostato di una virgola l’ottimismo di Serafini che su Milannews scrive: “bisogna avere incondizionata, granitica fiducia in Maldini e Boban per restare aggrappato alla bandiera. Io ne ho a iosa e ripeto: il giorno in cui dovesse esaurirsi, non mi leggerete né mi ascolterete mai più parlare del Milan. Perché su Maldini e Boban non accetto scommesse, mi gioco la reputazione e basta”.

LE REAZIONI – Trova però pochi consensi la sua presa di posizione. Su twitter i follower prendono le distanze: “Nessuna fiducia. Squadra incompiuta ed una nuova gigantesca fanfara” o anche: “Ma il mercato in sintonia? Ma gli acquisti? Mancano 4 giorni….. E tutto tace” e ancora: “Fiducia in questa proprietà, in questa società e in questa squadra? Zero”. I tifosi hanno perso la pazienza: “Io inizio a vacillare, mi sembra che il Milan sia stato inghiottito da un buco nero da cui non potrà uscire. Lasciare la rosa in questo modo sarebbe da pazzi” oppure: “Va bene che Maldini e Boban erano e saranno gloriosa storia di campo ma ad oggi il mercato è insufficiente e quarti ci arriviamo appena raggiungiamo il -30 a bilancio quindi quest’anno obiettivo 7 posto” e infine: “Ho paura che il cazzotto sia stato troppo violento, sconfessare il lavoro di 50gg e abbandonare il trequartista dietro alle punte sull’altare di Suso…mi lascia perplesso…nello spagnolo non credo più da tempo, troppo alterno, ma Giampaolo ne sembra “perdutamente innamorato”…”.

SPORTEVAI | 30-08-2019 08:48